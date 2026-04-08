TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」応援大使として、メイド文化と作品世界に深い縁を持つ檜山沙耶さんをお迎えすることが決定しました!!

株式会社ハピネット

食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）は、このたび本作の応援大使として、メイド文化と作品世界に深い縁を持つ檜山沙耶さんをお迎えすることが決定しました!!

檜山沙耶さんが学生として池袋の街を歩いていた頃──

学校帰りに立ち寄っていたのが「メイド喫茶」でした。

特に本作とのコラボを予定している「ワンダーパーラーカフェ」は、彼女にとって“憧れのひとつ”ともいえる場所です。

メイドさんの所作、空間に流れる温度、迎え入れられる特別な感覚。その雰囲気に触れるたび、胸の奥に「いつか自分も」と憧れが積もっていきました。

実際にアルバイト応募画面を開き、指先は“応募する”ボタンの上に。

しかし、ほんの小さな勇気が届かず、そっと画面を閉じた──

そんな学生時代の思い出が、今でも檜山さんの中に静かに募っていました。

それから月日が流れ、昨年。夢を抱いたその場所「ワンダーパーラーカフェ」で、檜山さんは自身のファンクラブイベントを開催しました。

さらに、アニメ・漫画をこよなく愛する檜山さんは、書店で『メイドさんは食べるだけ』1巻の表紙を見た瞬間に心を奪われ、手に取った原作ファンでもあります。

アニメ化発表時には、自身のXアカウントで喜びをまっすぐに届けておりました。

こうしたメイド文化への想い、本作との不思議なご縁、そして作品ファンとしての視点──

これらが重なり、このたび『メイドさんは食べるだけ』の応援大使として檜山沙耶さんをお迎えするに至りました。

さらに、応援大使企画第１弾として、「メイドさんは食べるだけ」同時視聴会が決定！！

視聴会は、檜山さんのYouTubeチャンネルにて配信され、配信中の本作品を視聴者が各自で再生しながら、檜山さんと一緒にアニメを楽しむ形式となります！ぜひ作中に登場する食べ物をご用意してお楽しみください！

※YouTube配信画面上にはアニメ本編映像は流れませんので、各配信サイトにて視聴のご準備をお願いいたします。

■「メイドさんは食べるだけ」同時視聴会

・日時：2026年4月22日(水)21：00～

・配信：檜山沙耶チャンネル

https://www.youtube.com/@sayahiyama1027

今後、作品をより多くの方に楽しんでいただけるよう、檜山沙耶さんとともに様々な企画を進めてまいります。ご期待ください！

■檜山沙耶 プロフィール

1993年生まれ、茨城県水戸市出身。2018年にオーディションを経て、「ウェザーニュースLive」の気象キャスターとして入社。2024年3月に同社を退社し、フリーアナウンサーとして活動をスタート。趣味のアニメ・漫画の知識を生かし、多くのテレビ・ラジオ番組に出演。2022年に就任したいばらき大使として、茨城県のPR活動にも精力的に取り組んでいる。

アニメ『メイドさんは食べるだけ』作品基本情報

■放送情報

2026年4月5日（日）より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて放送開始!!

TOKYO MX：4月5日より 毎週日曜22時00分～

読売テレビ：4月6日より 毎週月曜25時59分～

BS朝日：4月5日より 毎週日曜23時00分～

AT-X：4月7日より 毎週火曜21時30分～ ※リピート放送 毎週木曜9時30分～、毎週月曜15時30分～

地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

第1話 4月1日 水曜日 0時00分～

第2話以降 4月5日より 毎週日曜日 22時00分～

他、各配信サービスでも4月5日より順次配信開始!!

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

■スタッフ

原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko 「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

■キャスト

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

■イントロダクション

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

■公式HP

https://meitabe-anime.com/

■公式X

@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)（ハッシュタグ #メイ食べ）

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会