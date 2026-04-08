【オイシックス新潟】4/11・12はエコスタがマウンテンバイクパークに！？秋葉MTBパークとコラボし、マウンテンバイクの試乗体験を実施

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは4月・11日（土）・12日（日）の東京ヤクルトスワローズとの公式戦（秋葉区DAY）にて、秋葉MTBパークとコラボしマウンテンバイクの試乗体験を行うことをお知らせします。

HARD OFF ECOスタジアム新潟の外野スタンドに、マウンテンバイク専用のコースを設置。マウンテンバイクで障害物の乗り越える体験型ブースです。



大人も子どもも、野球観戦をしながらマウンテンバイク体験を楽しみましょう！

※外野の座席は開放せず、マウンテンバイクの体験希望者とそのお連れさまのみが外野席のエリアに来場可能です。

※入場および体験は無料ですが、内野席のチケットの提示が必要です。

試合概要

NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦

4月11日（土）16:00試合開始

4月12日（日）13:00試合開始

vs 東京ヤクルトスワローズ

＠HARD OFF ECOスタジアム新潟

チケット購入はこちら(https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026?openExternalBrowser=1)

4/10-12「秋葉区DAY」の企画全容はこちら：https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/27328/

後援：新潟市秋葉区、一般社団法人 新津青年会議所

秋葉MTBパークとは？

日本海側最大都市である新潟市中心街より車で約30分、緑に囲まれた中に秋葉MTBパークはあります。

有志により整備されたパーク内には国内最大級のパンプトラック、初めてでも安心してチャレンジできる5連ジャンプ、自然の地形を活用したミニダウンヒルコースとライダーのレベルを問わず多くの人が楽しめるパークになっています。

付近には温泉施設やキャンプ場も整備されており、家族みんなで楽しめます。その日のコンディション、スタイルに応じて満足いくまでみんなで楽しみましょう。

秋葉MTBパーク HP：https://mtbn.jp/akiha/

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。