Yohji Yamamoto POP-UP STOREを4月8日(水)より日本橋三越本店にて開催

株式会社ヨウジヤマモト

本日4月8日(水)から4月21日(火)まで、日本橋三越本店にてYohji Yamamoto POP-UP STOREを開催いたします。

三越の象徴であるアール・デコ様式のステンドグラスや幾何学模様からインスピレーションを受けてデザインした、三越伊勢丹限定アイテムを特別にご用意いたしました。

三越伊勢丹限定品-アシンメトリードレープシャツ \184,800(税込)

アール・デコ様式のステンドグラスや幾何学模様から着想を得たプリントシャツ。花が開く瞬間を思わせる柄と、美しいドレープが調和し、動くたびに華やかな表情を生み出します。

三越伊勢丹限定品-三角パンツ \110,000(税込)

アール・デコ様式のステンドグラスや幾何学模様から着想を得たプリントパンツ。構造的な幾何学模様が散りばめられ、どことなく三角形を想起させる柄がシルエットと呼応するデザイン。

三越伊勢丹限定品-左タックスカートパンツ \132,000(税込)

アール・デコ様式のステンドグラスや幾何学模様から着想を得たプリントパンツ。装飾性と構築美を兼ね備えた直線的な柄が、パンツの曲線美とのコントラストを生み出します。

また、POP-UP STOREでしかご覧いただけない限定アイテムも取り揃えております。

Yohji Yamamotoと日本橋三越本店 中央ホールが織りなす世界観を、是非ご体感ください。

Yohji Yamamoto POP-UP STORE

開催場所:日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

開催期間:4月8日(水) - 4月21日(火)

*discord Yohji Yamamotoの新作も一部展開いたします。