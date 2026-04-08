スノーヴァ 「ハラル エキストレ」が5年連続でモンドセレクション金賞受賞！当サロンにてぜひご体験くださいませ！

株式会社スノーヴァ

・スノーヴァのハラル エキストレは、イスラム法（ハラル）に基づいて製造された美容液です。

イスラム教では、一部の成分や製造プロセスが禁止されているため、スノーヴァのハラル エキストレにはこれらの規定に適合するように開発されました。

具体的には、動物由来の成分、アルコール、豚由来の成分、ハラム食品*由来の成分を避けています。

（*ハラルに反するものは「ハラム」と呼ばれ、食べてはいけないものとされています。）

ハラル認証を受けた工場でハラルに則った成分を処方、配合、製造しているため、ムスリムの方にも安心です。

また、ハラル エキストレは一般的な美容液と同様に、お肌の保湿や美白などの効果を目指しているため、イスラム教徒だけでなく、ハラル製品を好む方々にも選ばれています。

・5年連続受賞したスノーヴァ ハラル エキストレについて：

スノーヴァ

ハラル エキストレ

・2種のコラーゲン（保湿）と海由来のマリンプラセンタ（保湿）、プロテオグリカン（保湿）、天然ハーブを配合した美容液です。弾むようなハリのある素肌に導きます。

・ハラル認定日本国内工場で製造、設備管理・製造工程に細心の注意を払っています。

（宗教的規範に基づいて、ムスリムの方が納得したうえで、使用することができます。）

ご使用方法：

丁寧に洗顔したあと、100円硬貨大の量を手に取り、お顔全体と首筋によく馴染ませます。

1～2分後、お肌がピンと張った感じになりましたら化粧水たっぷりつけてください。

金賞を受賞されたハラル エキストレは、

銀座で長年愛されている「スノーヴァ 銀座サロン」にて、ハラルメニューの施術時にも使用しております。

当サロンおすすめのハラルメニュー：

【☆マリンプラセンタ美容液導入☆フェイシャル＆デコルテ80分】

クレンジング→洗顔→吸引→美容液イオン導入（顔、首）→顔・肩・首マッサージ→マスク（ヘッドマッサージ付き）→整肌。

海由来の美肌力で透明感とハリをチャージ！

ハラルメニューにて使用する化粧品や美容液はすべてハラル認証を受けたものを使用しており、イスラム教の戒律に沿ったエステ体験ができます。

ぜひスノーヴァ 銀座サロンにて施術を受けていただき、エキストレの使い心地を体験してみてください。

ご予約は、リクルート ホットペッパービューティー内、

「本気の小顔・エイジングケア銀座スノーヴァ【毛穴/ハーブピーリング/ヘッドスパ】」にて承っております。

住所

〒104-0061

東京都中央区銀座6-7-16 岩月ビル4F

TEL 03-6263-0605

営業時間 11:00～21:00（最終受付19:00）

定休日 不定休

店舗名 本気の小顔・エイジングケア銀座スノーヴァ【毛穴/ハーブピーリング/ヘッドスパ】

アクセス 東京メトロ銀座駅B5出口より徒歩3分

お問い合わせ・ご相談は

tokyo@snova.ne.jpまでお願いいたします。