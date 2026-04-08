″スピラ・スピカ″、TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマの新曲「ちゅーんあっぷ☆」を収録した11th Single「ちゅーんあっぷ☆」が6月3日(水)に発売決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ通常盤ジャケット写真期間生産限定盤ジャケット写真

2018年のデビューより数多くのTVアニメ主題歌やCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。2022年にはTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」を担当し、全世界3,000万ストリーミングを突破。ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ「The Wakey Show」ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている、持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブが話題となっている″スピラ・スピカ″。

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマである、スピラ・スピカの新曲「ちゅーんあっぷ☆」を収録した11th Single「ちゅーんあっぷ☆」が6月3日(水)に発売決定＆CDジャケット写真や収録内容が公開されました。

「黒猫と魔女の教室」は、「マガジンポケット(講談社)」にて2022年3月16日より連載中の大人気作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジー。現在14巻まで発売されており、連載当初からアニメ化を望む声が多かった作品となっています。

新曲「ちゅーんあっぷ☆」は、スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との″秘密の師弟関係″をスピラ・スピカらしい明るく前向きなメロディと歌詞で表現した、スピラ・スピカがこの春お届けする最光級なハッピーチューンとなっています。「ちゅーんあっぷ☆」は4月17日(金)0時より先行配信リリースが決定。先日公開された第2弾メインPVでは楽曲の一部も聴くことができるので、ぜひ作品とあわせてチェックしてください。

また、6月3日(水)発売 11th Single「ちゅーんあっぷ☆」のCDジャケット写真や収録内容も公開されました。期間生産限定盤の特典Blu-rayには、新曲「ちゅーんあっぷ☆」Music Videoと「ちゅーんあっぷ☆」One-take Videoが収録されることが決定。加えて、「黒猫と魔女の教室」アニメ描き下ろしのアナザージャケットも封入されるとのことで、続報を楽しみにお待ちください。

11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の店舗購入者特典や、オンラインサイン会についても公開されているので、ぜひスピラ・スピカのオフィシャルサイトをチェックしてください。今後も続々と新情報の発表が予想されるスピラ・スピカから、目が離せません！

【最新11th Single「ちゅーんあっぷ☆」リリース情報】

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマを収録！

【タイトル】 ちゅーんあっぷ☆

【発売日】 2026年6月3日（水）

スピラ・スピカ 11th Single 「ちゅーんあっぷ☆」

CD予約ストア一覧URL：https://spiraspica.lnk.to/TuneUp_PKG

先行配信ストアURL：https://spiraspica.lnk.to/TuneUp ※4/17(金)0時より有効

【商品仕様】

通常盤・初回仕様（CD only） VVCL-2917 税込 1,320円

期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2918～9 税込 2,420円

※初回仕様：「黒猫と魔女の教室」アニメ描き下ろしアナザージャケット封入

【CD収録楽曲】

1.ちゅーんあっぷ☆ ※TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマ

（作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介）

2.タイトル未定

3.ちゅーんあっぷ☆ -Instrumental-（通常盤のみ収録）

3.ちゅーんあっぷ☆ -TV ver.-（期間生産限定盤のみ収録）

【Blu-ray収録内容】（期間生産限定盤のみ収録）

1.ちゅーんあっぷ☆ Music Video

2.ちゅーんあっぷ☆ One-take Video

【初回仕様】（共通封入）

応募はがき

【「ちゅーんあっぷ☆」リリース情報】

【先着購入者特典】

対象店舗にてご購入いただいた方に【オリジナルポストカード(法人別絵柄)】をプレゼントいたします！

※対象店舗別にて、スピラ・スピカ本人の絵柄となります。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での特典の配布はございません。

※特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

※特典絵柄は後日公開となります。

＜対象店舗＞

■全国アニメイト（通販含む）

■HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

■WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■ソフマップ・アニメガ

■スピラ・スピカ応援店

※対象店舗は後日お知らせいたします。

■Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazonではポストカードの運用はございませんのでご了承ください。

【「スピスピ観測隊」会員限定特典】

メンバーズサイト「スピスピ観測隊」サイト内専用リンクからSony Music Shopにて対象期間中にご予約頂いた方に、<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。

これから「スピスピ観測隊」へご入会いただいた方でも、期間内にご予約いただけますとご参加可能となりますので、ぜひこの機会にご入会ください！

※期間終了後は、<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。直筆サインは入っておりませんのでご了承ください。また、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※特典絵柄は後日公開となります。

【ご予約対象期間】

<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2026年4月8日(水)18:00 ～ 2026年5月8日(水) 23:59までにご注文の方

<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2026年5月9日(木) ～ 無くなり次第終了

▼詳しくはスピスピ観測隊へ

https://smam.jp/spiraspica/

【リミスタオンラインサイン会】

11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の発売を記念したオンラインサイン会を開催！

リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様に、生配信で貴方のためにサインを書いてお届けします。外出先でも、ご自宅からでも日本全国どこにいても参加できるリリースイベントです！

【開催日時】

2026年5月31日(日)

第1部 17:00～

第2部 19:00～

※生配信のため、時間が前後する場合がございます。

【ご予約はこちら】

https://limista.com/projects/7298

【特典内容】

対象商品をご購入の方を対象に、CDジャケットにサインとあなたのニックネーム、日付を書いてお届けします。

当日は、スピラ・スピカがご購入者様のニックネームを呼びながら、サインする模様を生配信。

※対象商品1枚ご購入ごとに、特典が1回分付きます。

※特典は1会計ごとに確定いたします。

※サインは自筆で書くため、その過程において一部汚れや傷、折れが発生している場合がございます。返品・交換などの対応はいたしかねますので、ご了承ください。

※CD商品へのサインは、特典の性質上、外装OPPは破棄させていただきます。十分気を付けて作業させていただきますが、その際にCDケース等に小傷などが入る恐れがありますので、予めご了承お願いいたします。

【視聴ページ】

スピラ・スピカ Official YouTube Channel

チャンネルはこちら：https://www.youtube.com/@spiraspica

アーカイブ：2026年6月6日(土) 23:59までの限定公開となります。予めご了承ください。

■詳細はこちら

https://www.spiraspica.com/news.html

【スピラ・スピカ Profile】

観る人、聴く人を自然と笑顔にさせる天真爛漫なスマイルヒロイン″幹葉″によるソロプロジェクト。

ピュアポップ・ロックを掲げ2018年に「スタートダッシュ」でデビュー。

これまでにアニメやCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1オープニングテーマ「燦々デイズ」は全世界3,000万ストリーミングを突破。

ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ「The Wakey Show」ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている。

持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブも話題となり、

スマイル旋風が日本全国に巻き起こり中！

【Vocal 幹葉X】 https://x.com/mkh0614?s=11

【Vocal 幹葉Instagram】 https://www.instagram.com/kanbajyanaiyo/

【スピラ・スピカ Official Website】 https://spiraspica.com

【スピラ・スピカ 公式X】 https://x.com/spiraspica

【スピラ・スピカ 公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@spiraspica?_t=8ixeYRSYLvL&_r=1(https://www.tiktok.com/@spiraspica?_t=8ixeYRSYLvL&_r=1)

【スピラ・スピカ Official YouTube Channel】 https://www.youtube.com/c/spiraspica

【スピラ・スピカ 作品一覧】 https://lit.link/spiraspica