株式会社プエンテ、無料セミナー「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」を4月13日オンライン開催
株式会社プエンテ（本社：東京都、代表取締役：保科一男）は、2026年4月13日（月）11:00より、無料オンラインセミナー「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法｜PoC→収益化まで完全解説」（https://peatix.com/event/4945294/view）を開催することをお知らせいたします。
「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」プエンテ無料セミナー
■ セミナー概要
AIを使ったサービス開発は、もはや一部のエンジニアだけのものではありません。
本セミナーでは、「アイデア → AI開発 → 課金 → リリース」までを最短24時間で実現する方法を、実例ベースで解説します。
実際に月額課金型のAI SaaSを立ち上げ、わずか数社の契約で黒字化（BEP到達）するビジネスモデルを公開いたします。
■ こんな方におすすめ
・新規事業を短期間で立ち上げたい方
・AIを使って収益化したいが方法が分からない方
・SaaSビジネスに興味がある企業担当者
・受託開発から脱却し、自社プロダクトを持ちたい方
・少人数で売上を伸ばしたい経営者・事業責任者
■ セミナー内容
【1. なぜ今「AI × 爆速開発」がビジネスになるのか】
AI市場の変化と収益構造、SaaSの利益率が高い理由を解説します。
【2. 24時間でサービスを立ち上げる実践フロー】
bolt.new × Supabase × Stripeを活用した開発構成、非エンジニアでもできる開発手順、最短リリースのための設計思想をお伝えします。
【3. 実際の成功事例（国内・海外）】
補助金マッチングAI「補助金AI」（https://hojokin-ai.org/）や、AI語学コーチ「KEN→RINGO」（https://ken-ringo.com/）など、実際にローンチしたサービスの事例をご紹介します。
【4. 収益モデル設計（BEP・LTV・CAC）】
4社で黒字化するモデル、顧客獲得コスト（CAC）の最適化、サブスクリプションで安定収益を作る方法を解説します。
【5. 爆速で売上につなげるマーケティング戦略】
SEO・SNS・AI検索最適化、初期顧客の獲得方法、スモールスタートからの拡大戦略をご紹介します。
【6. 個別相談のご案内】
セミナー参加者限定で、AIサービス立ち上げ相談やPoC開発の無料アドバイスを実施いたします。
■ 開催概要
・名称：「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」AI活用無料セミナー
・日時：2026年4月13日（月）11:00～12:00（日本時間）
・形式：オンライン開催（Google Meet）※お申し込み後に参加URLをお送りします
・参加費：無料
・定員：先着100名
・申込：https://peatix.com/event/4945294/view
■ 講師プロフィール
保科一男（ほしな かずお）
株式会社プエンテ 代表取締役社長
4社のIT会社を創業後、上場会社へ売却した経験を持つ連続起業家。
現在は市場調査からボリビアでの開発実装まで、総合AIコンサルを行う株式会社プエンテを率いる。
初音ミク＆Vtuber日本国内初VR LIVEプロデューサー。
YouTube登録者157万人の音楽チャンネル
「Mellow 禁断の果実」
https://www.youtube.com/@mellowlofivocal
プロデューサー兼共同作詞・作曲家としても活動。
■ 参加特典
・セミナー資料（一部配布）
・個別相談（希望者のみ）
■ 株式会社プエンテについて
株式会社プエンテは、AIを活用した総合コンサルティングを提供する企業です。市場調査からサービス設計・開発実装までをワンストップで支援し、ボリビアオフショア開発とAI技術を組み合わせた高品質かつ低コストなサービス開発を実現しています。
会社名：株式会社プエンテ
代表者：代表取締役 保科一男
URL：https://www.puentework.com/
X（旧Twitter）：https://x.com/kazdroid999