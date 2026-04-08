株式会社プエンテ、無料セミナー「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」を4月13日オンライン開催

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：東京都、代表取締役：保科一男）は、2026年4月13日（月）11:00より、無料オンラインセミナー「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法｜PoC→収益化まで完全解説」（https://peatix.com/event/4945294/view）を開催することをお知らせいたします。

「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」プエンテ無料セミナー

■ セミナー概要

AIを使ったサービス開発は、もはや一部のエンジニアだけのものではありません。

本セミナーでは、「アイデア → AI開発 → 課金 → リリース」までを最短24時間で実現する方法を、実例ベースで解説します。

実際に月額課金型のAI SaaSを立ち上げ、わずか数社の契約で黒字化（BEP到達）するビジネスモデルを公開いたします。

■ こんな方におすすめ

・新規事業を短期間で立ち上げたい方

・AIを使って収益化したいが方法が分からない方

・SaaSビジネスに興味がある企業担当者

・受託開発から脱却し、自社プロダクトを持ちたい方

・少人数で売上を伸ばしたい経営者・事業責任者

■ セミナー内容

【1. なぜ今「AI × 爆速開発」がビジネスになるのか】

AI市場の変化と収益構造、SaaSの利益率が高い理由を解説します。

【2. 24時間でサービスを立ち上げる実践フロー】

bolt.new × Supabase × Stripeを活用した開発構成、非エンジニアでもできる開発手順、最短リリースのための設計思想をお伝えします。

【3. 実際の成功事例（国内・海外）】

補助金マッチングAI「補助金AI」（https://hojokin-ai.org/）や、AI語学コーチ「KEN→RINGO」（https://ken-ringo.com/）など、実際にローンチしたサービスの事例をご紹介します。

【4. 収益モデル設計（BEP・LTV・CAC）】

4社で黒字化するモデル、顧客獲得コスト（CAC）の最適化、サブスクリプションで安定収益を作る方法を解説します。

【5. 爆速で売上につなげるマーケティング戦略】

SEO・SNS・AI検索最適化、初期顧客の獲得方法、スモールスタートからの拡大戦略をご紹介します。

【6. 個別相談のご案内】

セミナー参加者限定で、AIサービス立ち上げ相談やPoC開発の無料アドバイスを実施いたします。

■ 開催概要

・名称：「24時間でAIを活用して有償サービスを爆速ローンチする方法」AI活用無料セミナー

・日時：2026年4月13日（月）11:00～12:00（日本時間）

・形式：オンライン開催（Google Meet）※お申し込み後に参加URLをお送りします

・参加費：無料

・定員：先着100名

・申込：https://peatix.com/event/4945294/view

■ 講師プロフィール

保科一男（ほしな かずお）

株式会社プエンテ 代表取締役社長

4社のIT会社を創業後、上場会社へ売却した経験を持つ連続起業家。

現在は市場調査からボリビアでの開発実装まで、総合AIコンサルを行う株式会社プエンテを率いる。

初音ミク＆Vtuber日本国内初VR LIVEプロデューサー。

YouTube登録者157万人の音楽チャンネル

「Mellow 禁断の果実」

https://www.youtube.com/@mellowlofivocal

プロデューサー兼共同作詞・作曲家としても活動。

■ 参加特典

・セミナー資料（一部配布）

・個別相談（希望者のみ）

■ 株式会社プエンテについて

株式会社プエンテは、AIを活用した総合コンサルティングを提供する企業です。市場調査からサービス設計・開発実装までをワンストップで支援し、ボリビアオフショア開発とAI技術を組み合わせた高品質かつ低コストなサービス開発を実現しています。

会社名：株式会社プエンテ

代表者：代表取締役 保科一男

URL：https://www.puentework.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/kazdroid999