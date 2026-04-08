NICENICE MOMENT POP UP SHOP

株式会社アーバンリサーチ

「“Just the way you are” 自然体の自分でいられること」をモットーに女性を下着の制約から解放し、 女性の自然体の美しさを表現するファッションアイテムを提案するNICENICE MOMENT（ナイスナイスモーメント）。

そんなNICENICE MOMENTのPOP UP SHOPを2026年4月17日(金)よりアーバンリサーチ ルミネ横浜店で開催いたします。

「NICE Design（優れたデザイン）」と「NICE Technique（確かな技術）」を掛け合わせ、現代女性に「Style（美しさ）・Comfort（心地よさ）・Convenience（利便性）」のすべてを提供したい。そんな想いから生まれたカップ付きアイテムを展開するファッションブランド「NICENICE MOMENT（ナイスナイスモーメント）」は、アウターとインナーの境界を越えた、全く新しい「NICE Combination」を提案します。

NICENICE MOMENTが何よりも大切にしているのは、無駄のないシルエットを生み出す緻密なカッティングです。女性本来の美しさを際立たせるデコルテやネックライン、そして大胆でドラマティックなバックスタイル。これらを形にするのは、ニットならではのしなやかな曲線と、ストレッチ糸の複雑な組み合わせによって設計された精密なデザインです。トレンドに流されることのないエッセンシャルな一着は、身に纏う人の心まで開放的な気分へと導きます。

その美しさを支えるのは、長年のインナーウェア研究から生まれた妥協のない技術力です。私たちは「身につけていることさえ忘れる」究極のストレスフリーな着心地を追求し、素材選定から縫製に至るまで、すべての工程において完璧を目指しました。アンダーパーツにはワイヤーや平ゴムを一切使用せず、特殊なハイパワーストレッチ素材を全面に採用。バストをやさしく包み込みながら、抜群の安定感でしっかりとホールドします。

ラインナップは、洗練されたアウターウェア「Knits」、スポーティかつセンシティブなインナー「Bra」、そして両者が一体となった「Knitbra」の3カテゴリー。これらは単なる服の分類ではなく、組み合わせることで「美しさと快適さが調和したスタイリング」が完成します。下着の存在を気にすることなく、ありのままの健康的な美しさを表現できる喜び。NICENICE MOMENTは、培ってきた知見と技術を惜しみなく注ぎ込み、現代を生きる女性たちの日常に「心地よい瞬間」を仕立て上げます。

確かな技術と考え抜かれたファッションアイテムを見に、ぜひアーバンリサーチ ルミネ横浜店へお越しください。

【開催期間】

2026年4月17日(金)～4月30日(木)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH ルミネ横浜店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_6/)