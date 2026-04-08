「歯がボロボロでも、人生はやり直せる」美容医療×歯科医療の異例タッグ誕生

麻生美容クリニックグループ

医療法人社団アスクラピア（東京都立川市／理事長：永田浩司）は、国内トップクラスの美容医療機関である東京先進医療クリニック（東京美容外科）赤坂院と連携し、同院施設にて「オールオン4（All-on-4）」治療の提供を開始いたしました。

これは、美容医療と歯科医療が本格的に融合する国内でも極めて珍しい取り組みとなります。

■歯がボロボロでも、“やり直せる治療”がある

東京先進医療クリニック（東京美容外科）赤坂院 内観

「歯がない」

「入れ歯が合わない」

「見た目が気になって人前に出られない」

そんな悩みを抱えながらも、

どこにも相談できず、治療を諦めている人が日本中に存在します。

しかし、その常識を変える治療があります。

■オールオン4とは何か

オールオン4とは、

わずか4本のインプラントで片顎すべての歯を支える治療法です。

最短で手術当日に歯が入る（※症例による）

入れ歯ではない「固定式の歯」

見た目・機能ともに大きく回復

欧米ではすでに一般的で、

専門医院がフランチャイズ化されるほど確立された治療です。

一方、日本では――

歯科医師でさえ知らないケースがあるほど、まだ普及していません。

■なぜ今、美容外科で歯科治療なのか

今回の取り組みの背景には、

「見た目」と「機能」を分けて考えない新しい医療の形があります。

美容医療で圧倒的な認知を持つ麻生泰統括院長率いる東京美容外科 の発信力と、高度なインプラント治療を行う歯科医療が組み合わさることで、

これまで情報にたどり着けなかった患者層へリーチすることが可能になります。

東京美容外科 統括院長 麻生泰

医療法人社団アスクラピア 理事長 永田浩司■"日本トップクラス"の実績を持つ歯科医師が担当

本治療を担当するのは、医療法人社団アスクラピア 理事長の永田浩司。

世界的インプラントメーカーストローマン の製品を使用し、2025年、日本国内で多数のオールオン4症例を手がけた歯科医師として表彰されています。

■治療費

オールオン4（両顎）：約700万円（税抜）

※症例により変動あり

■代表コメント

医療法人社団アスクラピア

理事長／歯科医師 永田浩司

「歯の状態が悪く、人生を諦めかけている方にこそ、この治療を知ってほしいと思っています。

オールオン4は、“見た目”だけでなく“人生そのもの”を変える可能性がある治療です。

今回、東京美容外科様の力をお借りすることで、これまで届かなかった全国の方々へ情報を届けられると考えています。」

■このプロジェクトが目指すもの

・歯科医療の“情報格差”をなくす・治療を諦めていた人に選択肢を届ける・美容×医療の新しいスタンダードをつくる

■クリニック情報

東京先進医療クリニック（東京美容外科）赤坂院

〒107-0052 東京都港区赤坂6-6-3 2F美容外科・3F審美歯科

詳細を見る :https://www.tkc110.jp/akasaka_cl/

医療法人社団アスクラピア 永田歯科医院

〒190-0004 東京都立川市柏町3丁目1-1

詳細を見る :https://www.all-on-4-dc.com/ask2/