『PSO2 ニュージェネシス ver.2』重要目標討伐任務「顕現せし偽りの覇者【敗者】」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、重要目標討伐任務「顕現せし偽りの覇者【敗者】」の追加をはじめとするアップデートを、2026年4月8日（水）に実施しました。

■新たな高難度クエストが登場

新たな高難度クエスト、重要目標討伐任務「顕現せし偽りの覇者【敗者】」が登場します。

このクエストで登場する「深禍のルイノ・ルーサー」は、期間限定緊急クエスト「現れる創られし覇者【敗者】」に出現した「ルイノ・ルーサー」よりも大幅に強化されており、時間を操る多彩な攻撃がさらに苛烈になった超強敵です。

これまでの重要目標討伐任務と同様に4人まで参加可能で、一定の戦闘不能回数でクエスト失敗となります。

西クヴァリスのテレポーターから何度でも受注可能ですので、十分に準備を整えたうえで繰り返し挑戦してクリアを目指しましょう。

高難度クエスト追加にあわせて、称号タスクの追加や、ウィークリータスクの更新が行われます。タスクを達成して、SGや「N-マスターキューブ」を獲得しましょう。

■期間限定クエストがアップデート

配信期間：2026年4月8日（水）12：00～4月15日（水）メンテナンス開始まで

4月8日（水）より、期間限定クエスト「幻砂の進攻戦」で一部ルートが変更となります。

新たなルートではモバイルキャノンALRを使って、豪快に敵を倒しながら最深部への到達を目指しましょう。

■新たな装備、特殊能力、リングが登場

新レジェンダリー4武器「レクシオ」シリーズが登場します。「レクシオ」シリーズは、エネミーに一定ダメージを与えたときに自身とパーティメンバーに対して追加攻撃をストックする潜在能力を持ちます。

ストックされた状態で攻撃がエネミーに当たった際、ストックを1つ消費して追加攻撃を行いながらHPを回復します。そして、追加攻撃が4回発生した時に一定時間、クリティカル時の威力が上昇する効果が得られます。

また、スキルリングが新たに2種類追加されます。今回配信されるスキルリング2種は、エネミーに攻撃が一定回数命中したときに効果を得られるものです。

さらに、新たな特殊能力として「C/テルフィア・ドミナ」が登場します。アイテムラボの強化素材交換「特殊能力カプセル」で作成でき、新たな特殊能力「C/ハインスデーター」のほか、「C/ウルティア・ドミナ」が必要となります。

各アイテムは重要目標討伐任務「顕現せし偽りの覇者【敗者】」ほか、今後のアップデートでも入手できます。

■期間限定エネミーが登場

配信期間：2026年4月8日（水）12:00～4月22日（水）メンテナンス開始まで

4月1日（水）からの『イドラ ファンタシースターサーガ』コラボスクラッチ配信を記念して、『イドラ ファンタシースターサーガ』に登場したエネミー「イド・ラッピー」が4月8日（水）より期間限定で登場します。

期間中、各地で「イド・ラッピー」が出現するようになりますので、ぜひフィールドへ足を運んでみてください。

■ミッションパス第55弾「NGS Season55」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第55弾となる、「NGS Season55」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ブルームフェザー」や新たなアクセサリー「マルメロヘッドギア」「ダンボールマスク」が手に入るほか、モーション変更アイテム「移動：ブーケを持つ」の色違い版も登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■新たなビルドパーツを追加

BP「エレガントテーブルC」やBP「エレガントベンチC」などの色違い家具や暖炉などのビルドパーツが登場します。新しいビルドパーツでクリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けましょう。

■期間限定スペシャルスクラッチ「トレジャースクラッチvol.15」

配信期間：2026年4月8日（水）12:00～4月29日（水）11:00まで

今回の「トレジャースクラッチvol.15」では、回数ボーナスで武器迷彩「＊クリオ・ダルスレゲイン」が入手可能です。

このスクラッチをプレイするための「トレジャースクラッチ券Vol.15」は、期間限定タスクの達成で獲得できます。任意のクエストをクリアして、ぜひ入手しましょう。

■SGスクラッチのラインナップを更新

SGスクラッチ「リファインドフォームApr'26」に新たなアイテムを追加します。

クヴァリス五つ子のトータルウェア5種類に加えて、『ファンタシースターオンライン2』で配信した「メルレットカリーナ」が、『NGS ver.2』仕様にアレンジされて登場します。

スクラッチ回数ボーナスでは、ロビーアクション「1206「筋トレ2」」が登場しますので、そちらにもご注目ください。

なお、期間中は「1日1回！無料SGスクラッチ」を同時開催中です。

【おすすめアイテム】

タヌキイヤー

狸モチーフの丸みを帯びた耳です。

控えめなサイズ感で、さりげなく愛らしさをアピールできます。

■3種類のリバイバルACスクラッチを開催

配信期間：2026年4月8日（水）12:00～4月22日（水）メンテナンス開始まで

ボイスに関連したリバイバルACスクラッチ3種類が登場します。

「NGSボイスリバイバル」では、『PSO2 ニュージェネシス』仕様のボイスチケットが再登場します。

「PSO2 タイプ1ボイスメモリーズ'26」「PSO2 タイプ2ボイスメモリーズ'26」では、『ファンタシースターオンライン2』仕様のボイスチケットが再登場します。

いずれも、ゲーム内のスクラッチ景品リストでボイスの試聴が可能ですので、お気に入りのボイスを探してみてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-04/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。