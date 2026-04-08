大阪・八尾のスポーツ整形外科と提携、ジュニア選手のけが支援を強化

株式会社Athlete Works

ジュニアスポーツ特化型トレーニングを提供する株式会社Athlete Works（本社：大阪市北区、以下「アスリートワークス」）は、子どもたちのけがに対する医療連携体制の構築を目的に、アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニック（所在地：大阪府八尾市）と2026年3月より提携を開始したことをお知らせいたします。

当社の調査では、2025年度は会員生徒411名中47名（約11%）が、所属チームの活動等においてトレーニングに支障をきたすレベルのけがを経験しており、適切な医療連携の必要性が課題となっていました。本提携により、負傷時に専門医へ迅速につなぐ体制を構築するとともに、リハビリから競技復帰までを一貫して支援することが可能になります。「けがによって競技を断念する子どもをゼロにする」ことを目指し、医療とトレーニング現場が連携した新たなサポートモデルを展開してまいります。

背景

＜アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニック院長・馬谷直樹氏（写真左から2番目）、アスリートワークス代表・徳丸博之（写真中央）＞

アスリートワークスは、のべ1,200名を超える会員アスリートを擁するジュニアスポーツトレーニング施設として、子どもたちの競技力向上と健やかな成長を支援してまいりました。

一方で、当社の調査では、2025年度は会員生徒411名中47名（約11%）が、所属チームの活動等においてトレーニングに支障をきたすレベルのけがを経験しており、ジュニア世代においても、けがは決して珍しいものではありません。例えば、捻挫や打撲、骨折といった急性外傷に加え、成長期特有のオスグッド病（※1）や野球肘などのオーバーユース（使いすぎ）障害が確認されています。

しかし現状では、けがをした際に「どの医療機関を受診すべきかわからない」「競技機会への影響を懸念し、けがについて周囲に十分に相談できない」「適切なリハビリを受けられないまま復帰してしまう」といったケースが少なくなく、結果として再受傷や慢性化を招き、競技継続に影響を及ぼすことも課題となっています。

こうした現場の実態を踏まえ、アスリートワークスではトレーニング指導にとどまらない包括的なサポート体制の必要性を認識してきました。特に、けがの発生から競技復帰までを一貫して支援するためには、医療機関との連携が不可欠であると判断し、本取り組みに至りました。

このたび、スポーツ障害の診療に豊富な実績を持つアスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニックとの連携により、「医療とトレーニングをシームレスにつなぐ」新たなサポートモデルの構築を進めてまいります。

※1 オスグッド病（オスグッド・シュラッター病）は、成長期の小中学生（10～15歳）に多く見られる、膝の皿の下（脛骨粗面）が突出し、痛みや熱を持つスポーツ障害です。

提携内容

本提携では、ジュニアアスリートのけが発生から競技復帰までを一貫して支援する体制を構築します。主な連携内容は以下の通りです。



１. 医療機関へのスムーズな橋渡し

アスリートワークスの会員であるジュニアアスリートが、トレーニング中や競技生活において負傷した際、アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニックを紹介。専門医による早期診断・治療につなげることで、重症化や長期間にわたり練習や試合に参加できなくなるリスクの軽減を図ります。

２. リハビリから競技復帰までの相互連携

クリニックを受診したジュニアアスリートのうち、治療・リハビリ後、または並行してトレーニング再開が必要な場合には、アスリートワークスにて競技復帰を見据えたトレーニング指導を実施します。クリニックでの理学療法士（PT）による日常動作の回復から、アスリートワークスでのアスレティックトレーナー（AT）による競技復帰支援まで、専門領域を分担しながらサポートします。



３. 医療と現場が連携したサポート体制の構築

ジュニアアスリートの状態に応じて、医療機関とトレーニング現場が適切に情報を共有し、一貫した方針のもとで回復から復帰までを支援します。従来は分断されがちであった医療と現場指導をつなぐことで、より実効性の高いサポートを実現します。

取り組みの特長

１.医療機関とトレーニング施設による“並列連携モデル”

これまで、医療機関付属のトレーニング施設は存在するものの、医療機関と民間トレーニング施設が独立した立場で連携し、役割を分担するケースは多くありません。本取り組みでは、双方が専門性を活かしながら連携することで、より実効性の高いサポート体制を実現します。

２.けがの発生から競技復帰までの一貫支援

けがの発生（マイナスの状態）から、日常生活動作の回復、そして競技復帰（プラスの状態）までを一貫して支援できる点が特長です。

３.アスレティックトレーナーによる競技復帰支援

アスリートワークスには、日本スポーツ協会（JSPO）公認アスレティックトレーナー（※2）が9名在籍（2026年4月時点）しており、競技復帰に向けた専門的なトレーニング指導が可能です。クリニックの理学療法士と役割を分担し、医学的回復から競技復帰までを段階的かつ適切に支援します。

※2 スポーツドクターやコーチと連携し、スポーツ活動中のけがの予防、コンディショニング、救急対応などを担い、競技者の安全確保とパフォーマンスの回復・向上を支援する資格。

今後の展開

本提携を通じて、ジュニアアスリートにおける「けがの予防から競技復帰まで」を一貫して支えるモデルの確立を目指します。今後は、連携体制の運用を通じて知見を蓄積し、より実効性の高いサポート体制へと発展させていきます。

また、ジュニア世代における、けがの予防や正しい身体づくりに関する情報発信や啓発活動にも取り組み、選手本人だけでなく保護者や指導者を含めた、環境全体の理解促進を図ります。

将来的には、本取り組みで得られた知見をもとに、同様の連携モデルの展開や他地域への拡大も視野に入れ、より多くのジュニアアスリートの健全な成長と競技継続を支援してまいります。

アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニック院長・馬谷直樹氏のコメント

このたび、アスリートワークス様との業務提携が実現しましたことを大変うれしく思っております。スポーツに真剣に打ち込む子どもたちにとって、けがは一時的な痛みでだけでなく、競技への意欲や将来の可能性にも影響を及ぼします。だからこそ、負傷直後の早期診断、適切な治療、機能回復のためのリハビリ、そして安心して競技復帰を目指せる伴走支援が欠かせません。

当院では、肩・膝・スポーツの専門性を生かし、「治療する場所がある安心感」「治療して復帰できる安心感」を大切に診療を行ってまいりました。

今回の連携を通じて、医療とトレーニング現場がより密につながり、地域のジュニアアスリートとご家族に、けがをしても前向きに挑戦を続けられる環境を届けてまいります。

アスリートワークス代表・徳丸博之のコメント

アスリートワークスでは、これまで1,289名の子どもたちのトレーニングを指導してきました。その経験の中で、けがをした選手への対応において、トレーニング施設だけではできることに限界があると感じていました。適切な医療機関への橋渡しや、治療後の競技復帰プロセスにおいて、専門医との連携の必要性を強く認識していたことが、今回の提携に至った背景にあります。

アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニックは、スポーツ障害に精通した専門クリニックとして、私たちが求めていた医療体制を備えていました。今回の連携により、けがの治療から競技復帰までを一貫してサポートできる体制が整ったと考えています。

今後も、地域の子どもたちが安心してスポーツに取り組める環境づくりを、医療と連携しながら着実に進めてまいります。

アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニックについて

2025年11月に大阪府八尾市で開院したスポーツ整形外科クリニックです。肩・膝・スポーツ障害を専門としながら、整形外科全般に幅広く対応しています。診察室とリハビリ室に高精度超音波機器を備え、早期診断・早期治療に注力するとともに、理学療法士による個別対応の運動療法プログラムを提供しています。エビデンスに基づいた治療方針のもと、患者さま一人ひとりに寄り添った医療を提供しています。

【医院概要】

医院名：アスレティックス整形外科肩膝スポーツクリニック

院長：馬谷 直樹

住所：大阪府八尾市北久宝寺1丁目1-7

診療科目：整形外科、リハビリテーション科

URL：https://athletics-clinic.jp/clinic/

アスリートワークスについて

アスリートワークスは、「今のジブンを越えていく」を掲げ、成長過程にあるジュニアアスリートとその保護者に向けて、困難に耐えられる強いココロとカラダを育てる育成型トレーニングを提供しています。すべての競技に共通する“土台づくり”を軸に、野球・サッカーなど競技別の専門コースも展開。これまでにプロ野球選手をはじめ、全日本大学野球選手権大会や全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）に出場する卒業生も輩出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Athlete Works

代表者：代表取締役 徳丸博之

本社：大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル5Ｆ

設立：2019年5月7日

資本金：4,000万円

事業内容：ジュニアスポーツ特化型トレーニング「Athlete Works」の運営

コーポレートサイト：https://corp.athleteworks.co.jp/

サービスサイト：https://athleteworks.co.jp/

■店舗一覧

京橋本店：大阪市都島区東野田町1丁目2番1号 Kぶらっと1F

堺なかもず店：堺市北区百舌鳥梅町3-4-4 エンコートビルなかもず1F・2F

豊中店：豊中市庄内西町3-3-6 ポポロビル3F

奈良三郷店：奈良県生駒郡三郷町立野北3丁目12 FSS35 スポーツアリーナ1F

東大阪長瀬店：東大阪市俊徳町5-11-27