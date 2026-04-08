チューリップまもなく見頃です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団たまごの森フラワーガーデン（2026年4月8日撮影）

国営ひたち海浜公園の「たまごの森フラワーガーデン」では、昨年より25品種・約1万本多い320品種・約28万本のチューリップが4月1日（水）から咲き始め、4月7日（火）からは5分咲きを迎えます。今年のチューリップの見頃時期は平年並みで、4月11日（土）に見頃を迎え、その後25日頃まで続く見込みです。色とりどりの花々に囲まれた、まるでおとぎ話の世界をお楽しみください。

【チューリップの映像をご提供いたします】

過去に撮影したチューリップの映像（ドローン・地上撮影）をメディア各社様へご提供しています。お気軽にお問い合わせください。

※昨年の映像は即、今年の撮影分は4月13日頃からご提供可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bUxK81h0hDE ]

人々を魅了する春の花

チューリップはユリ科チューリップ属で、地中海沿岸地方から中央アジアを原産とする多年草の球根植物です。チューリップの品種改良は、16世紀にトルコからヨーロッパに伝わってから盛んに行われ、現在は7,000を超える品種が登録されています。語源はトルコ語でターバンを意味するtulipan（ツルバン）からと言われ、ヨーロッパ人に花の名前を聞かれたトルコ人が、花の形を聞かれたと勘違いしたことが由来とされています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/719_1_e7cb0524330fa094d14d19cfe077c387.jpg?v=202604080651 ]

アイランド形式の植栽デザイン

たまごの森フラワーガーデン内のイメージ図

本公園では様々なチューリップの特徴を活かし、コンセプトをもった島に分けて植栽するアイランド形式を採用しています。

富山県産品種を集めた島や一年草とのコラボレーションをが見られる島などが様々なエリアが点在します。また、同じ島の中でも早咲き品種と遅咲き品種を植栽することで、長い期間お楽しみいただくだけでなく、島の色合いまで変化させるように工夫しています。

今年の見どころエリア

今年はチューリップの球数、品種数の増加だけではなく、チューリップの持つ香りを楽しんでいただくエリアが誕生しました。また、昨年に引き続き、ムスカリやヒヤシンス、フリチラリアなど「春を代表する球根」とのコラボレーションもお楽しみいただけます。

１.香りのするチューリップを集めたエリア

このエリアでは、ベリーやリンゴなどのフルーツの香りがする「フルーティー」やハーブのような香りがする「ハーバル」など、合計8種類の香りをお楽しみいただけます。視覚だけでなく嗅覚でも味わうチューリップの魅力をご体験ください。

サニープリンス／香りの種類：フルーティーレーン・バンデ・マーク／香りの種類：ハーバル２.春の花々とのコラボレーション

ムスカリは、ブドウの房のように小さな花を咲かせる草丈10～20cmほどの植物で、青いムスカリが帯のように広がり、まるで川が流れているような風景が楽しめます。ヒヤシンスは、小花が穂状に連なり、甘い香りが特徴です。いずれも背丈が低く、チューリップと組み合わせることで、立体感と奥行きのある花畑を演出しています。

ムスカリ（2026年4月8日撮影）ヒヤシンス（2026年4月8日撮影）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/719_2_13db46796e24dcfce90957a12c39d223.jpg?v=202604080651 ]

昨年の様子（2025年5月1日撮影）国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

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