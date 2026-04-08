【新サービス】M&A技術リスクを最短1ヵ月・大手比半額以下で数値化する「IT DD伴走支援サービス」を提供開始

Ragate株式会社

Ragate株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト、所在地：東京都中央区、代表取締役：益子竜与志）は、M&Aにおけるテクノロジー領域のデューデリジェンス（DD）を高精度かつスピーディーに遂行する「M&A IT デューデリジェンス伴走支援サービス」の提供を開始いたしました。

生成AIを活用したシステム解析により技術的負債を定量化し、投資判断に直結するDDレポートを提供します。さらに、DD完了後のPMI（買収後統合）移行計画まで、一気通貫で伴走するプロフェッショナルサービスです。

▶ (https://consulting.ragate.co.jp/)サービス詳細・お問い合わせはこちら(https://consulting.ragate.co.jp/)

サービス提供の背景

近年、国内M&A件数は高水準で推移しており、テクノロジー企業や事業会社のDXシステムを対象とした案件が急増しています。こうした背景のなか、M&Aの成否を左右する重要なプロセスとして「IT デューデリジェンス（IT DD）」の重要性が急速に高まっています。

しかし、IT DDを実施・発注する側の企業が現場で直面する課題は、大きく3つの軸に集約されます。

第一の課題は「専門人材の不足」です。IT領域に精通したDD実務者は社内外ともに希少であり、調査品質を担保することが困難です。第二の課題は「タイトなDD期間」です。ディールスケジュールに制約される中で、網羅的な技術調査を期間内に完遂することは難易度が高く、不確実なまま意思決定を迫られるケースが後を絶ちません。第三の課題は「高額な調査費用」です。大手コンサルティングファームへの依頼は数千万円規模となり、ディールサイズに対して費用が見合わないケースも多く見受けられます。

さらに、IT DDを実施せずあるいは品質が不十分なままクロージングに踏み切った場合、買収後に「技術的負債の顕在化による改修コストの爆発」「中核エンジニア流出によるナレッジ散逸」「PMI計画の破綻と事業シナジーの未達」という3つのリスクが連鎖的に発生し、ディール全体のROIを大幅に毀損する可能性があります。

ラーゲイトはこうした市場課題を正面から解決するため、AWS認定技術力とMBA保有者による経営戦略知見を融合した本サービスを立ち上げました。

サービス内容のハイライト

本サービスの主な特徴は以下の3点です。

ラーゲイトの考察と今後の展望

- AI駆動リバースエンジニアリングによる高速システム解析：生成AIを活用してソースコードやインフラ構成を自動解析。ドキュメントが存在しないレガシーシステムであっても、技術資産の全容を最短1ヵ月で可視化します。ブラックボックス化したシステムの技術的負債を数値として把握し、投資判断の根拠を提供します。- MBA×技術の複合的リスク評価で「経営と技術の橋渡し」を実現：MBA保有者がバリュエーション（企業価値評価）とIT資産評価を接続。技術的負債をコストインパクトに換算し、バリュエーション調整や表明保証の設計に直結する定量的なDDレポートを提供します。レポートは経営層・投資委員会向けのエグゼクティブサマリーと、技術チーム向けの詳細版の2層構成で納品します。- DDレポートからPMIへのシームレス移行で投資対効果を最大化：本サービスは「調査・可視化」「リスク評価・レポーティング」「PMI移行計画策定」の3フェーズ構成です。DDの成果物をそのままPMI統合計画の基盤として活用し、クロージング後のシステム統合ロードマップ策定から運用保守体制の構築まで切れ目なく支援します。料金はエッセンシャルプラン（DD支援＆レポート提出）が498万円～と、大手コンサルファームと比較して半額以下の価格帯でご提供します。

M&Aにおけるテクノロジー領域のDDは、従来「専門家不足・時間不足・コスト過大」という3つの壁によって、十分な質で実施されてこなかったのが実情です。しかし、生成AIの進化により、これまで熟練エンジニアが何週間もかけて行っていたシステム解析が自動化・高速化されつつあります。この技術の変化は、IT DDのあり方を根本から変革する転換点と当社は捉えています。

当社が考える今後の産業トレンドとして、M&Aにおける「技術資産の定量評価」はもはやオプションではなく、投資判断の標準プロセスとなっていくと見ています。特に、SaaS・DXシステムを中核事業とするスタートアップや中堅IT企業を対象とした案件では、技術的負債の規模がバリュエーションを数億円単位で左右するケースが増加しています。

経営企画部門や投資担当者の方々には、ぜひ本サービスをご活用いただき、「見えないリスク」を「可視化された価値」へと転換するプロセスを、ディールの早期フェーズから組み込んでいただくことをお勧めします。ラーゲイトは引き続き、「最新技術を大衆化する」というミッションのもと、M&A×テクノロジー領域での専門的な支援を強化してまいります。

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企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/86_1_5da6a1f7ff1abbe3e8fb5757b10b34e1.jpg?v=202604080651 ]- 定額制テクノロジーアドバイザリー支援(https://www.ragate.co.jp/service/tech-advisory)- DIGITAL PMI支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/digital-pmi)- AI駆動型クラウドマイグレーション支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/cloud-migration)- M&A ITデューデリジェンス支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/it-due-diligence)- 【AWS FTR認定取得】AX戦略策定から組織定着までの一気通貫伴走支援(https://www.ragate.co.jp/service/ax-strategy)- AIバイブコーディングで実現するMVP構築支援(https://www.ragate.co.jp/service/mvp-vibe-coding)- 成果報酬型RFP作成・ベンダー選定支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/rfp-vendor-selection)- 脆弱性診断・負荷試験ワンストップ支援(https://www.ragate.co.jp/service/security-load-testing)- Copilot Studio導入・内製化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)