中国ドラマ「大奉打更人」人気イケメン俳優ワン・ホーディーの多彩な表情を捉えた未公開場面写真10点一挙解禁！

株式会社ポニーキャニオン

「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」の魔王役で大ブレイクし、圧倒的なビジュアルとツンデレ演技で日本でも高い人気を誇るワン・ホーディー主演、中国ドラマ「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」。

このたび、DVD-BOX1の発売を記念して、ワン・ホーディーのバラエティー豊かな表情を捉えた未公開場面写真10点が一挙解禁されることが決定した。

(C)2024 New Classics Television

今回解禁された場面写真では、これまでの“クールかつパーフェクトな貴公子”というイメージにとどまらない、ワン・ホーディーの新たな魅力が存分に切り取られている。

(C)2024 New Classics Television

剣を抜き凛々しい眼差しを向けるシリアスな姿がある一方で、イエン・ズードン演じる従弟・許新年（シュー・シンニエン）の詩作に付き合い、顔に詩札を貼られたまま家族と話し合うコミカルな一幕や、大きな口を開けて従妹と笑い合うお茶目な表情も。

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さらに、ティエン・シーウェイ演じる臨安（リンアン）と見つめ合うキュンとするシーン、従弟とスイカを半玉ずつ抱えながら語り合うカットなど、シリアスからコメディ、そしてしょんぼり顔まで、振り幅の大きい表情が並ぶ。

中には、洋服を身にまとう現代の爽やかなショットも。異世界転生という本作だからこそ、時代劇という枠を飛び越えた多彩な姿を楽しむことが出来る。

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本作でワン・ホーディーが演じるのは、現代から大奉王朝へと転生した捕吏・許七安（シュー・チーアン）。推理小説好きで警察官を夢見ていた現代人・楊凌（ヤン・リン）が、ある日突然、大奉王朝の捕吏として生きることになり、現代の知識と柔軟な発想を武器に次々と事件を解決していく。誠実さと対人能力を併せ持ち、権力に虐げられる民を放っておけない人物像は、多くの視聴者の共感を集め、中国ではキャラクター人気ランキング1位を獲得するなど大きな支持を得ている。

DVD-BOX2の発売は5月13日、BOX3は6月3日と続いて発売される。中でもBOX3には、日本版予告に使用されたコメント動画をはじめ、メイキングやオリジナル版の予告映像など、本BOXでしか視聴できない特典映像を収録。作品の世界観をより深く楽しめる内容となっている。

さらに、各販売店では多種多様なオリジナル購入特典も用意されており、詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

異世界転生、古装アクション、推理、恋愛、ファンタジーといった多彩な要素を、コメディタッチで描き出す新感覚時代劇「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」。

未公開場面写真で明らかになったワン・ホーディーの新境地とともに、その物語にますます期待が高まる。

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■中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』公式サイト：

https://www.welovek.jp/daihou/

■日本版予告編＜初公開＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZZYN5eA9Zlw ]

■配信情報

各配信サービスにて順次配信開始

■商品情報

2026年4月8日(水)

・レンタルVol.1～7（PCBG-73791～PCBG-73797）

・DVD-BOX1(7枚組/1～14話収録/17,600円（税込）/PCBG-61951)

封入特典：リーフレット(ワン・ホーディー ソロカット、その他場面写真掲載)

2026年5月13日(水)予定

・レンタルVol.8～14（PCBG-73798～PCBG-73804）

・DVD-BOX2 (7枚組/15～28話収録/17,600円（税込）/PCBG-61952)

封入特典：リーフレット (メインキャストを含むクランクアップ＆場面写真掲載）

2026年6月3日(水)予定

・レンタルVol.15～20（PCBG-73805～PCBG-73810）

・DVD-BOX3 (6枚組/29～40話＋特典映像収録/17,600円（税込）/PCBG-61953)

特典映像：ワン・ホーディー コメント動画、メイキング、本国版予告編、日本版予告編

封入特典：リーフレット(作品登場人物相関図収録）

2024年/中国/全40話/全20巻/日本語字幕収録

■法人別オリジナル特典

＜Amazon＞ 各BOX購入者：L判ブロマイド10枚セット

＜アニメイト＞

各BOX購入者：ミニフォト3枚セット（86mm×54mm）

全BOX購入者：アクリルスタンド（200mm×100mm）＋ロングフォト2枚セット（150mm×50mm)

＜楽天ブックス＞

各BOX購入者：L判ブロマイド5枚セット

BOX3のみ：＋アクリルフォトフレーム

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/daihou/

発売元：ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元：ポニーキャニオン

(C) 2024 New Classics Television

■作品情報

〈あらすじ〉

不動産会社の営業担当として働く楊凌。ある日、同僚と訪れた推理ゲームの店で意識を失い、気がつくと古代王朝「大奉」の捕吏・許七安として転生していた。しかも目覚めたのは牢の中。許七安の叔父が税銀盗難の容疑者となり、一族が皆捕らえられていたのだ。推理小説ファンでかつて警察官を志していた楊凌は、現代の知識と推理力を駆使し、事件の真相を暴いていく。一族を救った彼は、やがてその能力を警備警察機関「打更人」の首領・魏淵に認められ、打更人の一番下の階級である「銅鑼」として迎えられることに。だが治安維持は彼らの表の顔にすぎなかった。打更人になった許七安はやがて国を揺るがす勢力に立ち向かっていくのだが…。

〈キャスト〉

ワン・ホーディー（王鶴棣）「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」 「浮図縁～乱世に咲く真実の愛～」

ティエン・シーウェイ(田曦薇)「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「星から来た猫将軍」

リウ・イージュン（劉奕君）「燕雲台-The Legend of Empress-」「扶揺(フーヤオ)～伝説の皇后～」

イエン・ズードン（晏紫東）「30女の思うこと～上海女子物語～」

ユエ・ヤン（岳暘）「与鳳行」「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」

チャン・シャオチェン(張暁晨)「千古の愛、天上の詩」「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

マオ・シャオフイ(毛暁慧) 「双花伝 ～運命を分かつ姉妹～」

ファン・シュアイチー（范帥蒅）「風の吹く場所へ ～love yourself～」

リウ・メイハン（劉美含）「恋鏡 ～双つの魂、焦がれし姫～」

チャン・ミャオイー（張苕怡）「あの日の君と」『紅楼夢～運命に引き裂かれた愛～』

〈スタッフ〉

原作：売報小郎君「大奉打更人（原題）」

統括プロデューサー：リウ・ウェンヤン（劉聞洋）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

プロデューサー：ガオ・ユエン（高遠）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

アクション監督：ワン・チョン（王程）「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

脚本：ヤン・ユーチェン（楊雨晨）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

監督：ドン・コー（蠟科）「与鳳行」「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

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