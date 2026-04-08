【開始15分で目標達成】燕三条製“20年使える”ステンレスフライパン、Makuakeにて公開

株式会社ジェネレーションパス燕三条の職人が仕上げた深型ステンレスフライパン

株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区、代表取締役社長：岡本洋明、東証グロース3195）は、燕三条製「アルミクラッド三層フライパン27cm深型」を、2026年4月8日（水）より応援購入サービス「Makuake」にて公開いたしました。

本プロジェクトは、開始わずか15分で目標金額30万円を達成し、開始1.5時間で応援総額100万円を突破いたしました。「手入れの手軽さ」と「長く使える耐久性」が支持され、短時間での達成につながっています。

開始15分で目標達成、1.5時間で100万円突破

■ 製品の特長

１. 熱ムラを抑える「アルミクラッド3層鋼」

ステンレスでアルミを挟んだ三層構造により、効率的かつ均一に加熱。

食材にムラなく火が通り、肉や魚もふっくらと仕上がります。

アルミをステンレスで挟んだ三層構造２. 面倒な手入れ不要

鉄フライパンのようなシーズニングは不要。

使用後は洗剤とスポンジで洗うだけの手軽さを実現しました。

３. コーティング不要の鏡面仕上げ

内面は熟練職人による研磨仕上げ。

こびりつきにくく、フッ素樹脂不使用のため剥がれの心配もありません。

コーティング不要の鏡面仕上げ４. 1台で完結する深型設計

焼く・煮る・揚げる・茹でるに対応。

日常使いから作り置き、来客時の調理まで幅広く活躍します。

焼く・煮る・揚げるを1台で

５. 蒸し料理にも対応

専用プレート（別売り）を使用することで蒸し料理にも対応可能です。

６. 長く使うための「20年保証」

長期使用を前提に設計されており、20年間の修理保証を付帯しています。

■ なぜ支持されているのか

本製品は、「手入れの手軽さ」「長期使用できる耐久性」「調理のしやすさ」という日常調理の課題を同時に解決する点が評価され、料理初心者から本格志向のユーザーまで幅広い支持を集めています。

■ プロジェクト概要

・開始日時：2026年4月8日（水）12時

・開始15分で目標達成

・開始1.5時間で応援総額100万円突破

・発送予定：2026年7月より順次

■ プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/2j-gsfp-27/

■ 商品概要（抜粋）

・商品名：アルミクラッド三層フライパン27cm深型

・特徴：深型設計／IH対応／20年保証

※詳細な仕様・リターン内容はプロジェクトページをご覧ください。

■ GraSUS（グレイサス）について

燕三条製キッチン用品を取り扱う専門ECサイト。

地域の高度な金属加工技術とデザイン性を融合した製品を展開しています。

■ 会社概要

株式会社ジェネレーションパスは、ECサイトでの商品販売を行う「ECマーケティング事業」を展開しています。「優良な商材を創る企業の想いを、消費者へ届ける橋渡し役でありたい」という理念のもと、マーケティングデータの収集・分析とオペレーションのシステム化による販売戦略を推進しています。

●会社名：株式会社ジェネレーションパス

●代表取締役社長：岡本洋明

●所在地：東京都新宿区西新宿6-12-1 西新宿パークウエストビル

●証券コード：東証グロース3195

●コーポレートサイト：https://www.genepa.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)