【企業・自治体向け】Roblox上のバーチャルショッピングモール「Sakura Mall」テナント出店の募集を開始

SmileMe株式会社△ サクラモール正面イメージ

SmileMe株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：山口勇太／教育ブランド：SMILETECH+）は、Roblox上に展開するバーチャル商業施設「Sakura Mall（サクラモール）」のテナント出店の募集を本格的に開始しました。

サクラモールは、企業・自治体がテナントとして出店し、Z世代・子ども世代に向けたPR・ブランド体験を提供できる、日本初の企業誘致型メタバースモールです。

サクラモール公式サイト：https://www.smileme.co.jp/sakuramall/

■ Roblox参入の常識を変える「テナント出店」という選択肢

Robloxは世界180ヵ国以上、月間2億人以上が利用するゲームプラットフォームです。SHIBUYA109、IKEA、NIKE、サンリオなど国内外の有名企業が続々と参入しており、Z世代・α世代へのマーケティングチャネルとして急速に注目が高まっています。

一方で、企業が独自にRobloxワールドを開発する場合、数百万～数千万円の開発費用と、3～6ヶ月の制作期間が必要とされてきました。

サクラモールは、この課題を「テナント出店」という形で解決します。

企業はモール内にブースを出店するだけで、自社ワールドの開発なし・最短2週間でRobloxに参入できます。テナント制作はすべてSmileMeが対応し、制作費30万円～、月額3万円～で導入が可能です。

△ サクラモールメインフロアイメージ■ 追加の広告投資なしで、集客が継続する仕組み

多くのRobloxワールドでは、広告出稿を止めるとユーザーの流入がゼロになるという課題があります。

サクラモールでは、SmileMeが日本全国の商業施設や自治体で常時開催しているプログラミング・デザイン体験イベントを通じて、リアルな接点からサクラモールへの継続的なユーザー流入が実現しています。

出店料の中に集客効果が含まれているため、テナント企業は追加の広告投資なしで集客が継続します。

【集客実績（広告未使用・自社イベント経由のみ）】

- 2025年夏休みのデモ運用期間だけで約6,000人が来訪

- イベント累計参加者数：40万人以上（全国の商業施設で実施）

- 本格運用フェーズでは、Roblox内広告等の施策も組み合わせ、さらなる集客規模の拡大を予定

△ サクラモールHANANAカフェ△ サクラモール恐竜迷路■ 既にRobloxワールドをお持ちの企業にも対応

サクラモールは、Roblox未参入の企業だけでなく、すでに自社ワールドをお持ちの企業にもメリットがあります。

サクラモール内のブースから自社ワールドへのワープ導線を設置することが可能で、サクラモールの集客力を自社ワールドに流すことができます。

また、まずはサクラモールで反応を確認し、需要が見えた段階で本格的な自社ワールド開発へステップアップするという活用も可能です。

■ 出店プラン

目的・予算に合わせて、3つのプランをご用意しています。

トライアルプラン

- テナント制作費：30万円～

- 月額：3万円～（3ヶ月～）

- 基本出店スペース、ブランドロゴ掲示、商品・サービス紹介

スタンダードプラン

- テナント制作費：50万円～

- 月額：5万円～（6ヶ月～）

- カスタム出店スペース、ミニゲームコンテンツ、月次データレポート（月1回）、ワープ導線設置可

プレミアムプラン

- テナント制作費：80万円～

- 月額：10万円～（年間契約）

- プレミアムエリア配置、オリジナルゲーム制作、週次データレポート（週1回）、専任サポート

自治体・地域企業向け：地域ブランドミニブース

- 制作費：5万円～ / 月額：1万円～

※出店内容や制作規模により費用は変動します。詳しくはお問い合わせください。

■ サクラモールでできること

- 企業ショールーム：バーチャル空間に自社ブランドの世界観を再現し、商品・サービスを体験的に展示

- ミニゲーム体験：ブランドテーマのミニゲームを設置し、エンゲージメントを向上

- 地域PR（自治体向け）：観光名所・特産品・地域の魅力をバーチャル空間で発信

- 教育コンテンツ：探究学習・プログラミング体験との連動

- 既存ワールドとの連携：自社Robloxワールドへのワープ導線設置

△ サクラモール × SMILETECH+△ サクラモール × アパレルイメージ△ サクラモール × ミニゲーム１△ サクラモール × ミニゲーム２■ 出店の流れ

1. 無料相談：smileme.co.jp(https://www.smileme.co.jp/sakuramall/)よりお問い合わせ。3日以内に担当者からご連絡します。

2. ヒアリング・ご提案：出店目的・ターゲット・予算をもとに、最適なプランをご提案します。

3. テナント制作：ブランドに合わせた内装・看板をSmileMeチームが制作します。

4. モールオープン：サクラモールにテナントオープン。ワープ導線の設置も可能です。

△ サクラモール公式サムネイル■ 今後の展開

- 2025年7月にプレオープン済み。2026年4月に正式リリースを開始

- 最大100テナント規模の「日本ブランドモール」を構想

- フードコートなど隣接エリアへの順次拡張を予定

- 企業・自治体との連携を拡大し、日本の企業・地域をRoblox上でPRするモールを目指す

■ こんな企業・自治体におすすめ

業種を問わず出店いただけます。以下は一例です。

飲食・お菓子 / アパレル・ファッション / 玩具・ゲーム / 化粧品・美容 / 本・映画・エンタメ / 観光・旅行 / 不動産・住宅 / 教育・学習 / スポーツ / 宇宙・テクノロジー など

特にこのような課題をお持ちの方に：

- Z世代・ファミリー層への新しいPR手法を探している企業

- Robloxに興味はあるが、開発コストやリスクがネックになっている企業

- 観光・地域ブランディング・シティプロモーションを強化したい自治体

- 教育・探究学習と連動した施策を検討している行政・学校関係者

- すでにRobloxワールドをお持ちで、集客を強化したい企業



※「日本初」表記について：Roblox上において、複数の企業・自治体がテナントとして参加するバーチャル商業施設（モール）として日本初（2026年4月時点、自社調べ）

■ SmileMe株式会社について

SmileMe株式会社（教育ブランド：SMILETECH+）は、子ども向けプログラミング教育・イベント事業を日本全国で展開しています。

累計イベント参加者数40万人以上。NTTドコモ、バンダイナムコ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、サンリオ、イオンモール、パルコ、DJI JAPAN、千葉テレビなどの企業、および特許庁、警視庁、藤沢市、久喜市、熊谷市をはじめとする自治体との連携実績があります。

【お問い合わせ・出店のご相談】

SmileMe株式会社

代表取締役：山口 勇太

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合8-13-4

TEL：048-789-7754

MAIL：info@smileme.jp

サクラモール公式サイト：https://www.smileme.co.jp/sakuramall/

SmileMe公式サイト：https://www.smileme.co.jp