今年は参加している？していない？春のパン祭りについて大調査！【1000人アンケート】

毎年春の恒例！春のパン祭りって何？

株式会社ナビット

1981年、「春の食パンまつり」としてスタートした春のパン祭り。パンについているシールを点数分集めると白いお皿が必ずもらえるキャンペーンです。



現在では、対象商品が約500品ほどありますが、当時は食パンのみが対象だったとのことなので、今よりもシールを集めるのが大変だったかもしれませんね。景品の白いお皿は毎年変わりますが、一貫してフランス製のものを選んでいるそうです。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「春のパン祭りについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年2月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

春のパン祭りに参加したことがある人は、約6割

【調査】

「春のパンまつり」に参加したことはありますか？（対象：1,000名）

「春のパンまつり」に参加したことはありますか？という質問については、「ある」が62.0％、「ない」が38.0％という結果になり、約6割の方が参加したことがあると回答していました。

景品の白いお皿は「1～3枚」持っている人が多い

【調査】

景品の「白いお皿」を現在何枚くらいもっていますか？（対象：1,000名）

景品の「白いお皿」を現在何枚くらいもっていますか？という質問については、「1～3枚」が24.5%、「4～6枚」が15.1％、「11枚以上」が10.6％という順になりました。毎年参加されている方が多いのかもしれませんね。

欲しい白いお皿は、「深めのボウル」

【調査】

今後どのような形の「白いお皿」があればほしいですか？（対象：1,000名）※回答数1,599人

今後どのような形の「白いお皿」があればほしいですか？という質問を複数回答可で行ったところ、「深めのボウル」が308人、「丸い平皿」が212人、「スープカップ」が182人と続きました。深めのボウルが人気のようです。

白いお皿の魅力はシンプルで丈夫なこと

【調査】

「白いお皿」の魅力はどこにあると思いますか？（対象：1,000名）※回答数1,676人

「白いお皿」の魅力はどこにあると思いますか？という質問を複数回答可で行ったところ、「シンプルでどんな料理にも合うデザイン」が588人、「非常に丈夫で割れにくい」が336人、「無料でもらえるお得感」が328人と続きました。白くてシンプルなお皿はどんな料理にも合うので重宝しますよね。

白いお皿にまつわる思い出や長年愛用している理由を教えて！

今回は、「白いお皿にまつわる思い出や、長年愛用している理由があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「欲しいお皿があると、朝の食卓がパン祭り状態です」

「友達の旦那さんが白いお皿が気に入っているのだが、あまりパンを食べない人で友達の旦那さんの為に毎日食べ続けた。その旦那さんの誕生日プレゼントとして貯めたシールを大量にあげたらめちゃくちゃ喜んでくれた。あの時ほど、ヤマザキのパンを食べまくった年はない」

「母は白いお皿を集めており、私も自炊するようになって真似してみました。応募日をすっかり忘れたり、あと数点でゲットに及ばずということもありました。必ずもらえるといってもコツコツが大事だなと思いました。

無料とはいえパン3000いくら分だからと自分で皿を探しに行ってみると、白いお皿の透明感と縁の薄さは、案外珍しいと気づいたのでした。日々パンを食べるだけでシールがいただけてご褒美に変わるので、結構楽しんでいます」

「落としても割れないのが一番気に入ってます」

春のパン祭りについてたくさんのエピソードが寄せられていました。愛用している理由としては、「落としても割れない」「丈夫」という理由が多かったです。

累計交換枚数はなんと5億9000万枚！

春の風物詩とも言えるほどおなじみとなった「春のパン祭り」ですが、2025年に累計の交換枚数が5億9000万枚を超えたと発表されています。



近年ではLINEなどスマホで応募するタイプのキャンペーンも増えているようですが、シールというアナログな方法だからこそ、アンケートの回答にもあったように家族や親せき、友人と協力しながら、楽しみながら参加できます。このような点も人気の秘密なのかもしれませんね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109158