公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほど、医療機関内でのカスターマーハラスメント（カスハラ）に関する注意喚起を目的とした動画を制作し、４月８日に日本医師会公式YouTubeチャンネルで公開しました。

動画はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=m6XXVxo10ao

近年、医療機関においても患者やその家族からの著しい迷惑行為（カスハラ）が問題となるケースが増えており、独自にマニュアルを制作し、その対応に当たっている医療機関も見られるようになっています。

カスハラは事態を悪化させてしまえば、対応したスタッフがメンタルヘルスに悪影響を受けたり、身体的な危害を加えられる恐れもある深刻な問題であることを踏まえ、日本医師会では昨年カスハラに関して待合室などに掲示してもらうためのポスター2種類を制作していますが今回の動画はその内容に基づき制作したものです。

その中では、医療機関内での「暴力発言」「不当な要求」「差別的発言」「執拗なクレーム」はカスハラとなる可能性があることを指摘するとともに、医療はお互いの信頼で成り立つものであり、お互いに尊重し合い、カスハラを無くしていきましょうと呼び掛けています。

日本医師会では「カスハラに苦しむ医療従事者が増えている中で、この動画をご覧いただくことによって皆さんのご理解が進み、カスハラを無くしていくことにつながればありがたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）

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