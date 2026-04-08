【福島県浪江町】いよいよ本稼働!!「大規模畜産施設　落成式」

福島県浪江町

報道機関各位

この度、浪江町では、畜産業の再生および耕種農家との耕畜連携により堆肥・液肥や飼料作物を相互に供給する「循環型農業」を構築し、被災農地の地力回復による「農業再生」を目的として整備を進めてきた『大規畜産施設』が完成し、本稼働を迎えることとなりました。

つきましては、落成式を執り行いますので下記のとおりお知らせいたします。

【福島県浪江町】大規模畜産施設全体図

記

１．落成式

【日 時】 令和8年4月9日（木）10時00分 ～ 11時30分※9時30分より受付開始

【場 所】 浪江町大規模畜産施設（シャインコーストファーム(https://shine-coast.jp/)）

管理・研修・宿泊棟 研修室 （浪江町大字棚塩字植松24番(https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92979-1511+%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E5%8F%8C%E8%91%89%E9%83%A1%E6%B5%AA%E6%B1%9F%E7%94%BA%E6%A3%9A%E5%A1%A9%E6%A4%8D%E6%9D%BE/@37.5045006,141.0281743,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6020c18b2d97549d:0x82241d29b7d44395!8m2!3d37.504998!4d141.0338455!16s%2Fg%2F1pxytz7dj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)）

2．出席予定者（敬称略）

・浪江町 町長 吉田 栄光

・農林水産省 農林水産大臣 御名代 政務官 山本 啓介

・復興庁 復興大臣 御名代 事務次官 山野 謙

・福島県 福島県知事 御名代 農林水産部長 小貫 薫

・施設運営者 シャインコースト株式会社 代表取締役社長 紺野 宏

・関係団体代表者 ほか

※出席者は都合により変更となる場合があります。

3．式典内容

（１）神事

（２）発注者挨拶

（３）来賓祝辞

（４）設計・施工者代表挨拶

（５）運営者挨拶

（６）テープカット

【取材に際しての注意事項】

・当日、直接、会場（管理棟）にお越しいただき、受付に名刺をお渡しください。

・取材にあたっては、係員の指示に従ってください。

【問合せ】

浪江町農林水産課農政係 倉本 電話：0240-34-0245