【歯科医師監修・歯科衛生士在中】全国30店舗展開のホワイトニング専門店「Kiratt」が公式メディア『Kiratt TV』を本格始動。

株式会社Lino Che'ri引用 KirattTV(https://www.youtube.com/@kiratt-tv)

全国30店舗を展開する歯のホワイトニング専門店「Kiratt（キラット）(https://kiratt.jp/)」（運営：株式会社Lino Che’ri(https://linocheri.jp/)、本社：福井県、代表取締役：高橋一真）は、2025年10月にローンチした公式メディア『Kiratt TV(https://www.youtube.com/@kiratt-tv)』のコンテンツ制作体制を大幅に強化し、本格始動いたします。

「毎日キラット、あなたのテレビ」をコンセプトに掲げる本メディアは、単なる美容情報の提供に留まらず、バラエティ、恋愛、ドキュメンタリーなど、多角的なエンターテインメントを展開。

ホワイトニングを通じて手に入れた「自信」が、その後の人生をどうクリエイトしていくのか。そのリアルな物語を映し出す注目の新番組『ヒトクリエイティブ』を中心に、美容業界の常識を覆す「オンライン放送局」としての地位確立を目指し、大規模な投資を継続してまいります。

■ 次世代オンライン放送局「Kiratt TV」とは？

「毎日キラット、あなたのテレビ」を掲げ、美容の枠を飛び越える

「Kiratt TV」は、全国30店舗を展開するホワイトニング専門店『Kiratt』がプロデュースする、オンライン放送局型メディアです。

従来の「店舗ブログ」や「美容情報サイト」の常識を覆し、まさに「AbemaTV」を彷彿とさせるような、多ジャンルかつエンターテインメント性に富んだコンテンツを配信します。

多角的な番組ラインナップ

ホワイトニングの専門知識はもちろん、恋愛、バラエティ、ビジネス、ライフスタイルまで、視聴者の日常に刺激を与える多彩な番組を展開。

- YouTube登録者人数： 13.2万人- Instagramフォロワー：1.2万人- TikTokフォロワー：1.27万人- Xフォロワー：4700人

（※いずれも2026年4月時点）

■ 注目の看板番組『ヒトクリエイティブ』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OVGFtSRXl9o ]

一般人から社長まで人生を深掘るドキュメンタリー

『Kiratt TV』の核となる番組『ヒトクリエイティブ』では、ゲストの人生を徹底的に深掘りします。

出演者は、第一線で活躍する芸人から、辣腕経営者、そして独自の哲学を持つ一般の方まで多岐にわたります。

彼らが人生の壁をどう乗り越え、何を信じて今日を生きているのかという「創造的（クリエイティブ）な生き様」そのものにフォーカスしていく。

視聴者が一歩踏み出す勇気を得られるコンテンツを追求します。

■ Kiratt TVが描く未来：企業・経営者の「事業拡大」を支援するビジネスプラットフォームへ

今回の本格始動は、単なる動画配信に留まりません。全国30店舗の各オーナーが番組を持ち、地元の経営者や企業と連携することで、「メディアを通じたビジネスの活性化」を強力に推進したいと考えています。

経営者の想いを可視化し、事業を加速させる

新番組『ヒトクリエイティブ』などを通じ、出演する経営者や企業のビジョンを深く掘り下げて発信。メディア露出がきっかけとなり、新たなビジネスパートナーとのマッチングや、認知度向上による事業拡大をバックアップします。

「いろはわかな」氏ら地域タレントの活躍を支援

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LKPiFP_9pGI ]

福井の職人タレント「いろはわかな」氏を起用。高い志を持つ地域の才能をメディアを通じて彼らの市場価値を高め、全国区での活躍を後押しします。

オーナーとお客様の枠を超えた「交流の場」

オンライン上で各オーナーとお客様、さらには出演企業がダイレクトに繋がれる場所を創出。Kiratt TVをハブ（起点）として、新しいサービスやコラボレーションが生まれる「共創のコミュニティ」を目指します。

代表者コメント

代表取締役社長 高橋一真

ホワイトニングは、自分を好きになるためのきっかけ。私たちが目指すのは、その先にある『人生の輝き』をプロデュースすることです。

今回、オンライン放送局の構築に大規模な投資を行ったのは、出演する経営者やタレント、そして視聴者が、それぞれの事業や人生を『クリエイト』できる場所を作りたかったからです。

ここでの出会いが新しい仕事を生み、地方の才能が全国へ羽ばたく。そんな実利を伴うメディアへと成長させていきます。

Kiratt TV YouTube： https://www.youtube.com/@kiratt-tv

ホワイトニングサロンKiratt： https://kiratt.jp/

【株式会社Lino Che’ri 会社概要】

会社名： 株式会社Lino Che’ri（リノシェリー）

代表者： 代表取締役 高橋 一真

所在地： 福井県福井市灯明寺1丁目1301

事業内容： 歯のホワイトニング専門店「Kiratt」の運営・FC展開、メディア事業