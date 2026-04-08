株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）の第１話あらすじ＆先行カットなどの新規情報を多数公開したことをご案内致します。

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』

第１話あらすじ＆先行カット公開！

第１話 「まさかの上京! どうなる芽衣子!?」

【脚本】高橋龍也

【絵コンテ、演出】渡部穏寛

【総作画監督】上原史也、原田峰文、薮田裕希

＜あらすじ＞

秋田の高校生の森田芽衣子は、好条件すぎる天宮女学院の編入生に選ばれ、東京で寮生活に。寮は漫画喫茶でもあり、奉仕活動として働くことに。店の経営者で寮長でお嬢様な天宮梨絵、動画配信者の鈴木万里花、ガチゲーマーの中埜音緒。そんな寮生たちとの、一畳間まんきつ暮らしが始まった！ でも芽衣子が編入できたのは、新人漫画家「もりためいこ」と誤解されたからで……。

作品基本情報

あらすじ

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

放送情報

<放送情報>

2026年4月より放送

◆ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット（『ANiMAZiNG!!! 』枠）

┗ 2026年4月11日（土）より毎週土曜26：00 ～

◆BS日テレ

┗ 2026年4月13日（月）より毎週月曜23：00 ～

STAFF

原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）

監督：渡部穏寛

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

主題歌情報

＜オープニングテーマ＞「チャオチャオ（Ciao Ciao）」 Sophia la Mode（ソフィアラモード）

＜エンディングテーマ＞「やわやわNERD 超FreQuency」 夢限大みゅーたいぷ

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://ichijyoma-anime.com

公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime)

Vtuber活動実施中！

マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marikabelltree

推奨ハッシュタグ

「#まんきつ暮らし」

原作情報

原作コミックス第1～4巻好評発売中！

原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ