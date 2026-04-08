Ishii Clinic Beauty Lab.ファーメントラインより、初の『トラベルキット』が2026年4月8日（水）新登場

株式会社石井クリニック美容研究所

クリニック・エステティック・プロダクトの三位一体で肌専門美容医療を提供している、ドクターイシイグループ（医療法人社団石禮会石井クリニック／株式会社ドクターイシイコスメティックス／株式会社石井クリニック美容研究所、本社：東京都港区、代表取締役：石井聖子）は、2023年、創設50周年を機に世界初*3の組み合わせによる微生物共生から生まれた独自コメ発酵液「エフイシイ(R) *2」の開発に成功。「エフイシイ(R) *2」を配合した、Ishii Clinic Beauty Lab.のスキンケアシリーズ「ファーメントライン」より、旅先でも肌をベストコンディションに整えるスキンケア５品をセットにした『トラベルキット』を2026年4月8日（水）より新発売いたします。

摩擦レスですっきり洗えるクレンジングと泡洗顔料、内側*4から肌を整えるベーシック化粧水、美容液レベルのエイジングケア*5成分配合のリッチ化粧水、みずみずしいヴェールで仕上げるクリームが約１週間分のセットになり、連泊の旅行、出張、ジムなどに便利なサイズです。

また、ファーメントラインを初めてお使いいただく方、レギュラーサイズ購入前にお試ししたい方、ギフトとして贈りたい方にもおすすめです。

詳細を見る :https://ishiiclinic1973.com/products/fl_travelkit

Ishii Clinic Beauty Lab. ファーメントライン トラベルキット

\ 8,470 （税込）

2026年4月8日（水）新発売

[セット内容]

・スムースクレンジングクリーム＜メイク落とし＞20g

・コンフォートフォーミングウォッシュ＜泡洗顔＞30mL

・ベーシックローション＜化粧水＞30mL

・エッセンスローション＜化粧水＞20mL

・ジェルクリーム＜クリーム＞10g

・オリジナルポーチ

＊1 皮膚科の知見をヒントに生まれた処方設計 ＊2 皮膚コンディショニング成分 ＊3 INCI名（化粧品成分の国際命名法）として初めて登録された化粧品原料（2022年登録）＊4 角質層 ＊5 年齢に応じたお手入れのこと

『トラベルキット』 スキンケアステップ

STEP1

スムースクレンジングクリーム＜メイク落とし＞ 20g

肌負担を一番に考え、摩擦レスでスムースにメイクオフできる処方のクレンジングクリーム。

肌に優しく、かつ油性マスカラなどしっかりメイクもきちんと落とせます。エイジングケア*1のために厳選した植物成分も配合。毎日使い続けることで、各種植物エキスが角質層を柔らかく、キメの整った透明感ある肌へ整えます。

STEP2

コンフォートフォーミングウォッシュ＜泡洗顔＞30mL

簡単なめらか泡で、美肌に大敵な摩擦を回避。古い角質や余分な皮脂をすっきり洗い流す洗浄成分と、肌にやさしい洗浄成分をベストブレンドしたこだわり処方。お肌が敏感な時やレーザーなどの美容施術後にもおすすめです。繰り返す大人のポツポツ悩みをクリアにする肌ケア成分*2やゆらぎ・ストレスを感じる肌を整えるナイアシンアミド*3などの整肌成分を配合し、あらゆる肌ストレスに負けない肌を育てます。

STEP3

ベーシックローション＜化粧水＞30mL

石井クリニックの患者さまのお悩みで多いのが「ニキビ・吹き出物」。大人になっても繰り返しがちなポツポツ悩みの方も使用できる、さっぱりした使用感の全身お使い頂けるマルチパーパスローションです。

STEP4

エッセンスローション＜化粧水＞20mL

石井クリニックで二番目に多いお悩みが「くすみ・シミ」。

これらのお悩みは、肌内部の炎症も原因と言われています。

エフイシイ(R)の肌コンディショニング効果にエイジングケア*1できる植物成分も配合した、少しとろみのあるテクスチャーのリッチローションです。

STEP5

ジェルクリーム＜クリーム＞10g

石井クリニックで三番目に多いお悩みである「シワ・たるみ」。

そのケア目的で間違った保湿をしている方も見受けられます。オイル偏愛嗜好を危険視する石井クリニック現院長の声から生まれた軽やかに保湿ができるジェルクリーム。エイジングケア*1できる植物成分もしっかり配合。少量でも伸びが良く、皮膚摩擦も少なくお顔全体に伸ばして頂けます。目元の小じわなどには重ね付けもお勧めです。

＊1 年齢に応じたお手入れのこと ＊2イノシトール/グリチルリチン酸2Ｋ/エナンチアクロランタ樹皮エキス/ユキノシタエキス/アルニカ花エキス（すべて皮膚コンディショニング成分）＊3 皮膚コンディショニング成分

【About Dr. Ishii】

1973年、東京・青山一丁目に日本初の美容皮膚科「石井クリニック」・メディカルエステティックを開設。クリニック・エステティック・プロダクトの三位一体で、お一人おひとりのお悩みやご希望に丁寧に寄り添いご提案させていただきます。“肌をとおして、人と向き合う”姿勢を大切に、これからも歩んでまいります。

●石井クリニック

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館3階 03-3408-4224

診療時間：［月・火・木・金］ 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30 ［土曜］ 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:30

休診日：日曜・水曜・祝祭日

●石井クリニック美容研究所 メディカルエステティック 青山サロン

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館3階 03-3401-2700

営業時間 ：10:00 - 18:00

定休日 ：日曜・水曜・祝祭日

●石井クリニック美容研究所 エステティック 熊本サロン

熊本市中央区上通町3-26 Casa de Piano 305号室 096-322-6222

営業時間 ：10:00 - 18:00

定休日 ：火曜・祝祭日

【公式サイト】

ドクターイシイグループHP

https://www.dr-ishii.com/

オフィシャルアカウントInstagram

ドクターイシイグループ【公式】 dr.ishii_group

https://www.instagram.com/dr.ishii_group/(https://www.instagram.com/dr.ishii_group/)

石井クリニック美容研究所オンラインストア

https://ishiiclinic1973.com/