空き家投資のリアルに迫る新インタビュー企画を2026年4月より開始

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、空き家投資の実態を広く周知することを目的とした新インタビュープロジェクトを2026年4月より開始いたしました。 その記念すべき第一弾として、空き家投資によりFIREを実現した坂本光氏への取材記事を、運営サイト「不動産投資の森」にて公開したことをお知らせいたします。

今回のインタビューでは、

・なぜ空き家投資を選んだのか

・1棟目の空き家の運用実績

・初心者が陥りやすい失敗と回避方法

・FIRE達成までのロードマップ

など、これから空き家投資を始めたい方や、空き家活用に関心のある方にとって実践的な内容を掲載しています。

本記事を通じて、空き家の有効活用という社会的意義と、個人の資産形成を両立できる可能性を広く発信してまいります。

▼インタビュー記事はこちら

https://2do-3.com/19511/(https://2do-3.com/19511/)

今後も当社は、空き家問題の解決と不動産市場の活性化に寄与するとともに、有益な情報発信を通じて投資家・所有者双方に価値を提供してまいります。

【インタビュー記事の利用条件】

1.情報の出典元として、「空き家投資なら不動産投資の森」を明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://2do-3.com/

https://2do-3.com/19511/

【会社概要】

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/