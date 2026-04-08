伝統芸能体験ができる「わ乃桂」で、「朝鍋×茶道×日本酒バー」一日で楽しめる文化体験がスタート

株式会社HK STYLE

「伝統芸能は敷居が高い」というイメージを覆す取り組みが、福岡・川端商店街で始まっています。

「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」は、2026年2月のリニューアルに続き、4月8日より朝鍋・和カフェを本格始動。新たに提供されるラテメニューも、和の世界観を気軽に楽しめる要素。

朝・昼・夜で異なる文化体験を提供する、新しいスタイルの文化施設として注目されています。

■施設概要

「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」は、百年以上の歴史を持つ博多旧市街・川端通商店街に位置し、日本舞踊や三味線、茶道などの伝統芸能を身近に体験できる施設です。

「伝統芸能を日常に」というコンセプトのもと、朝・昼・夜で異なる文化体験を提供しています。

博多で生まれ育った女将によるおもてなしと、舞娘による演出、通訳の常駐により、国内外問わず安心して日本文化を体験できる環境が整えられています。

とりわけ、常時茶道体験が可能な点は特徴的であり、気軽に本格的な文化体験ができる場として注目されています。

「何ができるお店か」が一目でわかる仕組みも導入されており、観光客でも直感的に楽しめる点も特徴です。

わ乃桂公式Instagram :https://www.instagram.com/wanoka_omote/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q8DlYD_or8s ]

■提供される体験

本施設では、朝・昼・夜で異なる日本文化体験を提供しています。

朝（7:00~10:00）

朝鍋

博多の郷土料理を朝から気軽に。

ほっと温まるわ乃桂ならではの朝鍋。

（もつ鍋／水炊き／フグ鍋）

昼（12:00～19:00）

茶道体験

4,000円

抹茶セット（外郎付き）

1,000円～

わ乃桂オリジナル４種の麹ときな粉

オリジナル麹（にんにく／パプリカ／梅）ときな粉を外郎（ういろう）にと一緒にお好みの組み合わせで楽しめる

抹茶セットは自分で抹茶を点てるスタイル

お客様自身でお湯を入れ、抹茶を点てる体験ができる

和カフェ（ラテメニュー）

「わ乃桂」と台湾人気ブランド「Milksha」がコラボしたラテメニューが新登場。

お月見ラテ（1,200円）

わ乃桂の満月の様にやさしい甘さとまろやかさで、ほっとひと息つけるお月見仕立てのラテ

豆腐スイーツ（いちご）

豆腐スイーツは、いちご／黒糖きなこ／はちみつ／抹茶の4種

鳳凰ラテ（1,500円）

わ乃桂の入り口にある鳳凰を見立てて華やかで縁起のよいわ乃桂ならではの特製ラテ

鳳凰ラテと豆腐スイーツ（黒糖きなこ）

夜（18:00～23:00）

日本酒バー

日本酒飲み比べ5種

2,000円

食事付きコース

松 4,000円／竹 3,000円／梅 2,000円

食事付きコース

博多ならではの郷土料理

女将：渡邉 桂子さん■女将プロフィール

渡邉 桂子（わたなべ かつらこ）

博多区祇園町出身。

3歳より日本舞踊を始め、成人後は指導者として活動。

古民家カフェの運営を経て、2019年より博多券番に在籍。

「伝統芸能をより身近に感じられる場所を作りたい」という想いから、2023年に川端通商店街に「はかた芸処 わ乃桂」を開業。

2026年、店舗拡張とサービス改訂に伴い「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」としてリニューアル。

着物姿で上品な佇まいながら、メタバースやブロックチェーンといった新しい領域にも積極的に取り組み、伝統文化を現代に合わせて伝えていくことに力を入れています。

■インバウンド対応への取り組み

本施設では、海外からの来訪者にも直感的に体験内容が伝わるよう、店舗前導線の見直しと情報発信の強化を進めています。

ポスターを中心に、スマートフォンをかざすことで体験内容を動画で確認できるARを導入し、言語に依存しない情報伝達を実現。

さらに、Instagramへの導線を設けることで、来店後も継続的に情報に触れられる仕組みを構築しています。

■今後の展開

今後は、体験を“持ち帰る”ことができるAR付きのお土産の展開も予定しています。

また、複数の条件を組み合わせることで限定コンテンツが解放される仕組み「Wトリガー」の導入も検討しており、リアル体験とデジタルを融合した新しい文化体験の提供を目指しています。

さらに、すでに構築されているメタバース空間との連携により、リアル・AR・デジタル空間を横断した体験設計も視野に入れています。

■店舗情報

店舗名：はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて

所在地：福岡県福岡県福岡市上川端町 4-220 川端商店街内

電話：092-292-9472

Instagram：@wanoka_omote（https://www.instagram.com/wanoka_omote/）

公式サイト：https://wanokageidokoro.jp/

■取材・ご来店に関するお問い合わせ

はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて

■本取り組み（ARプロモーション）に関するお問い合わせ

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公式サイト：https://www.hkstyle.co.jp/oncard