大企業向け 生成AI活用プラットフォーム「ChatSense」、文字起こしのメール共有機能をリリース

株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、AI文字起こし機能において、文字起こし完了と同時に指定メンバーへ自動でメール共有できる機能をリリースしたことをお知らせいたします。

大企業向け生成AI活用プラットフォーム「ChatSense」、文字起こしのメール共有機能をリリース

本機能について、ご質問等はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://chatsense.jp/?utm_source=299

■ 背景 ― 文字起こし完了後、スムーズに関係者へ共有したい

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化を目的に多くの企業で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

中でも、会議・商談・インタビューなどの音声をリアルタイムでテキスト化するAI文字起こし機能は、生成AI活用の入り口として最もわかりやすい用途のひとつです。ChatSenseでも、チャット画面上のボタンを押すだけで即時録音・文字起こしができるリアルタイム文字起こし機能を提供しており、AIによる自動要約とあわせて、多くのお客様にご活用いただいています。

一方で、文字起こしを社内で活用するためには「完了後に関係者へ共有する」というステップが課題でした。これまでは文字起こし完了後、手動でテキストをコピーしてメールやチャットに貼り付ける必要があり、共有漏れが発生するリスクもありました。

ChatSenseでは、この需要の高まりに対応するため、録音中に「完了したら誰に共有するか」をあらかじめ設定しておくことで、文字起こし完了と同時に指定メンバーへ自動でメール送信できる機能をリリースしました。

■ 文字起こしメール共有機能の特徴

ChatSenseのAI文字起こし機能でこの機能をご利用いただくには、録音開始前または録音中に共有先メンバーを設定します。

1. 録音前・録音中に共有先をあらかじめ設定

ChatSenseのリアルタイム文字起こし機能では、録音開始前または録音中に「完了後に共有するメンバー」をあらかじめ設定しておくことができます。文字起こしが完了すると、設定された相手に自動でメールが送信されます。手動でのコピー&ペースト作業や転送作業が不要になります。

2. AI自動要約と本文の両方をメールで受信

メールを受け取った側は、AIによる自動要約と文字起こし本文の両方を確認することができます。まず要約で内容を把握し、必要に応じて詳細な本文も確認できます。

3. 社内ユーザー限定の共有設計で安心

共有先として設定できるのはChatSenseに登録済みのユーザーのみです。外部ユーザーへの誤共有を防ぐことができ、情報セキュリティの観点でも安心してご利用いただけます。

本機能はリリースしております。ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

文字起こし機能の詳細はこちらをご覧ください。

https://chatsense.jp/function/gijiroku?utm_source=299

■ 法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatSenseは、法人向けに特化したAIエージェントサービスです。セキュリティと利便性を両立しながら、GPTをはじめとする最新の生成AIモデルを業務に活用できる環境を提供しています。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service