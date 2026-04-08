【メディア向けオンライン事業説明会】次世代モビリティの安全に対する取り組み　4月9日（木）14:00（お申込み制）

BRJ株式会社

安全で新しい交通手段と地域ごとに最適化した交通オペレーションを提供するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内秀明、以下「BRJ」）は、4月9日（木）14:00からオンラインでメディア向け事業説明会を実施します。

4月6～15日は春の交通安全運動期間で、交通安全に向けた取り組みが全国各地で行われています。BRJは5つの事業の柱の一つに「安全推進事業」があり、危険エリアへの侵入をジオフェンシング機能で防止したり、夜間の運用を全面禁止するなど、交通事故防止のために力を入れてきました。

メディア向けオンライン事業説明会【次世代モビリティの安全推進】

BRJロゴ日時：4月9日（木）14:00～15:00登壇者：BRJ代表取締役社長・宮内秀明

宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験から安全を最重要視した経営を行っています。

内容：次世代モビリティの安全推進について

BRJは『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、「地域連携事業」「安全推進事業」「レンタル事業」「販売事業」「シェアリング事業」を展開しています。安全を第一に考え、自治体と連携しながら、地方の交通空白解消に取り組んできました。

また、BRJは学校の授業や地域の交通安全教室で次世代モビリティの交通ルールや乗り物の特性をお伝えしています。地元の自治体・警察・学校・自治会などの方々と連携し、講習会や体験試乗会、情報交換会を実施することで、正しい乗り方や操作方法、交通ルールの周知や安全利用の啓発に取り組んでいます。乗る人も乗らない人も一緒に、社会全体の交通安全意識を高めていきます。

参加方法：

（1）媒体名（2）お名前（3）メールアドレス（4）件名「ウェビナー」を記載の上、「info@brj.jp」宛にお申込みください。

メールにて、視聴するためのURLを当日までにお送りします。

形式：Zoomのウェビナー（参加者同士は見えない形式です）

※リアルタイム参加できない方には後日、録画映像を視聴できるURLをお送りします。

お申込みの際に「録画映像希望」とお伝えください。

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト： https://www.brj.jp/tockle

自治体の皆さまは下記よりお問い合わせください。

営業担当・自治体担当：亀谷

お問い合わせフォーム：https://www.brj.jp/contact