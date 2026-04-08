熊本県初のオール顔認証マンション(R)DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を『Grand’X 大津熊本（グランディクスオオヅクマモト）』の大規模賃貸レジデンスに導入

DXYZ株式会社

DXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島 一暢、以下「サンケイビル」）等が開発する『Grand’X 大津熊本（グランディクスオオヅクマモト）』の大規模賃貸レジデンス（以下、本物件）に、DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入したことを、お知らせいたします。

一部の専有部について玄関まで「FreeiD」を導入する「オール顔認証マンション(R)」としては、熊本県初となります。さらに、施設予約サービス「FreeiD Reserve」※1が利用可能な物件としては、九州初となります。

2028年12月の全体建物完成に先立ち、2027年冬より先行入居を順次開始する予定です。

※1 DXYZ、顔認証IDプラットフォームFreeiDから新サービス登場 施設予約サービス「FreeiD Reserve」提供開始 ～レジデンシャルオフィスや個室ブース等で導入スタート～ (2025.3.19リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2272/))

『Grand’X 大津熊本』の大規模賃貸レジデンスへの「FreeiD」導入の経緯

「Grand’X 大津熊本」は、阿蘇くまもと空港からのアクセスが良好な本計画地において、人・モノ・文化・情報が交わる複合拠点としての役割と可能性を表現するプロジェクト名称です。本プロジェクトが位置する大津町は、熊本都市圏(文化)、阿蘇(自然)、阿蘇くまもと空港(交通)、そしてセミコンテクノパーク(産業)―これら4つのエリアを結ぶ交差点・結節点です。この地から、様々な繋がりや価値が生まれてくるような、人々の交流と活動の場を創出したいという想いを込めています。

本物件は、延床面積約45,000平方メートル 、鉄筋コンクリート造地上14階建て、全619邸を予定している大規模開発物件です。専有部は、１K・1LDK・2LDK・3LDKで、単身者からファミリー層までの幅広い家族構成に対応した間取り構成としております。また、様々なライフスタイルに対応するため、共用施設として入居者専用のラウンジやジム、大浴場などを計画するとともに、入居者の安心・安全、利便性をテーマとした多様なサービスの導入を予定しております。

今回、DXYZは本物件のエントランスやラウンジ、ジム、大浴場をはじめとした共用部に加え、一部の住戸の玄関にも顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、居住者の皆様に高い安全性と安心感をご提供します。

また、施設予約サービス「FreeiD Reserve」※1も導入します。スマートフォンなどから手軽に予約し、利用当日は顔をかざすだけでスムーズに入室できるため、より直感的でストレスフリーな施設利用体験を提供します。居住者間の円滑なシェアを促進し、共用空間の価値を最大化することで、豊かなコミュニティライフをサポートします。

両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。



本導入を契機に、サンケイビルとDXYZは、FreeiDを活用したスマートシティ推進に向けた取り組みを今後も共同で進めてまいります。既存の導入予定物件に加え、エリア全体の利便性向上と価値創出を目指したまちづくりを継続的に展開していく予定です。

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

▲外観完成予想CG

FreeiDは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年3月末時点FreeiD導入376棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※2やマイナンバーカード連携サービス※3も実証事業を進めています。

※2 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※3「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

「（仮称）熊本大津B区画建築工事」 物件概要

- 所在地：熊本県菊池郡大津町大字引水字東原660番地1他（地名地番）- 交通：JR豊肥本線「肥後大津」駅 車約8分、九州産交バス「東引の水」停留所 徒歩3分- 戸数：619戸- 間取り：1K・1LDK・2LDK・３LDK- 竣工時期：2028年12月（予定）- 入居開始時期：2027年冬（予定）



【株式会社サンケイビル 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 飯島 一暢- 本社：東京都千代田区大手町一丁目7番2号- 事業内容：ビル事業、住宅事業、ホテルリゾート事業、シニア事業、物流事業、海外事業- 企業ホームページ：https://www.sankeibldg.co.jp/

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。『顔ダケで、世界がつながる。(R)』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しております。