DPC対象病院実績（全国病院別治療実績検索）を最新版（2024年4月～2025年3月）に更新しました

カルー株式会社

厚生労働省が2026年3月に発表した最新の医療統計データ（2024年4月～2025年3月）をもとに、当社サイト内のDPC対象病院実績（全国病院別治療実績検索）を更新しています。

DPC対象病院実績（全国病院別治療実績検索）：https://caloo.jp/achievements/(https://caloo.jp/achievements/)

ポータルサイトCaloo内の掲載ページ

これにより、信頼性の高いデータをわかりやすくご覧いただけるようになりました。

厚生労働省が公開している公的な治療実績数ですので、正しく各病院の治療実績・手術件数の比較が可能です。

例：全国の脳腫瘍の治療実績

https://caloo.jp/dpc/disease/555(https://caloo.jp/dpc/disease/555)

病院別 脳腫瘍の治療実績

治療実績の件数でみると、上位3病院は下記の通りです。

1位：中村記念病院 487件

2位：横浜労災病院 466件

3位：京都大学病院 448件

ただ、手術の件数で比較すると下記の通りとなります。

1位：東京医科大学病院 209件

2位：東北大学病院 173件

3位：名古屋大学病院 171件

このように、治療実績と手術実績では上位の病院に違いがあることがわかります。

都道府県で絞り込んでランキング表示ができるほか、病気ごとにどのような手術が何件行われ、平均入院日数がどの程度かといったデータも確認できます。

全国合計 脳腫瘍の治療実績

また特定の病院がどの治療・手術をどの程度行っているか、さらにそれが全国・県内で何位か、といった詳細情報まで確認が可能。

各病院がもつ特徴・強みが一目瞭然となっています。

例：東京大学病院の治療・手術実績

https://caloo.jp/hospitals/detail/1131200150/achievements(https://caloo.jp/hospitals/detail/1131200150/achievements)

ぜひご活用ください。

【更新の背景】

昨今の医療・ヘルスケア分野は、医療DX推進や患者の行動変容などにより、情報ニーズが高度化・多様化しています。

厚生労働省が公式発表する情報をもとにわかりやすいデータを掲載することで、Calooユーザー様のみならず、医療機関様・企業様にも是非お役立ていただければと考えております。

【DPCデータ販売のご案内】

DPCのデータ販売も開始しました。過去のDPCデータを含め病院別の治療実績データを1院からExcel、CSV形式でご購入可能です。ご興味のある方はまずは下記の「営業・業務提携や取材のお問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

https://caloo.jp/contacts/inquiry/business

【カルー株式会社について】

カルー株式会社は「一人ひとりが最適な医療を選択できる社会を目指す」をミッションに、 医療機関向けWebサービスや、医療・ヘルスケア業界に特化したデジタルソリューションを提供しています。

今後も社会課題の解決に貢献するべく、信頼性の高い情報提供とサービス品質向上に努めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

Caloo お問い合わせ窓口

https://caloo.jp/contacts/