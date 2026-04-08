『ソニックランブル パーティ』新ステージやスキンが登場するシーズン5が開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル パーティ』について、5月20日（水）13:00まで、シーズン5イベントを開催することをお知らせいたします。

本シーズンでは、「不思議の国のアリス」をモチーフとしたステージやスキン、ゲーム内アイテムが登場します。スキンやゲーム内アイテムはミッションの達成報酬やレッドスターリングショップでの購入を通じて入手でき、アリスの世界観をイメージしたスキンでバトルをお楽しみいただけます！

■シーズンパス報酬

今回のシーズンでは、無料パスと有料のプレミアムパスの2種類をご用意しています。

無料パスでは、スキン「ドットスキンテイルス」やバディ「銅王冠ココ」などが獲得できます。 プレミアムパスでは、スキン「白うさぎソニック」やバディ「ティーパーティーリッキー」などを入手可能です。

■ミッションで獲得できるスキンの「かけら」

本シーズンでは、デイリークレーンやトイカプセル、共闘ミッションなどで獲得できる「かけら」を集めることで、「マッドハッターベクター」「3月うさぎのチャーミー」「アバター（ガジェット）」「クリスタルルージュ」の4種類のスキンを入手することができます。



■レッドスターリングショップ ラインアップ

シーズン期間中、「レッドスターリングショップ」にてシーズン5開始を記念した新たなスキン「アリスエミー」とバディ「ハンプティダンプティタマチャン」がラインアップに登場します。

■「不思議の国のアリス」をモチーフとした新ステージが登場！

本シーズンでは、新規ステージとして「不思議の国のアリス」をモチーフにしたオリジナルステージが複数登場します。本シーズン限定の世界観をお楽しみいただけます。

■『ソニックランブル パーティ』とは

『ソニックランブル パーティ』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モードはよりカジュアルな「パーティランブル」と本格的な対戦が楽しめる「リングサバイバル」の2種で、「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」といった多彩なルールが登場します。

ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む計100種以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【製品概要】

商品名：ソニックランブル パーティ

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。