ボールねじ支持軸受市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月07に「ボールねじ支持軸受市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ボールねじ支持軸受に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ボールねじ支持軸受市場の概要
ボールねじ支持軸受市場に関する当社の調査レポートによると、ボールねじ支持軸受市場規模は 2035 年に約 35.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ボールねじ支持軸受市場規模は約 22.3億米ドルとなっています。ボールねじ支持軸受に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ボールねじ支持軸受市場におけるシェアの拡大は、産業オートメーションおよびロボティクスの導入が拡大していることによるものです。こうした動向が、ボールねじ用支持ベアリングのような精密動作部品に対する需要を押し上げています。国際ロボット連盟（IFR）の調査報告書によれば、2023年における世界の産業用ロボット設置台数は541,000台を超え、オートメーション需要の力強い伸びを如実に示しています。
ボールねじ支持軸受に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ball-screw-support-bearing-market/590642179
ボールねじ支持軸受に関する市場調査によると、自動車および電気自動車（EV）製造部門の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。こうした成長は、自動化された生産ラインに組み込まれるCNC工作機械の利用を促進しており、それらの機械において当該ベアリングは極めて重要な役割を果たしています。国際エネルギー機関（IEA）の調査報告書によれば、2023年における世界の電気自動車販売台数は14百万台を突破し、自動車販売全体の約18%を占めました。これは、自動車生産が急速に拡大している現状を如実に示しています。
しかし、精密製造にかかるコストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346380/images/bodyimage1】
ボールねじ支持軸受市場セグメンテーションの傾向分析
ボールねじ支持軸受市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ボールねじ支持軸受の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、材質別、積載量別、ねじ径別と地域別に分割されています。
ボールねじ支持軸受市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642179
材質別に基づいて、ボールねじ支持軸受市場は、スチール軸受、セラミック軸受、プラスチック／その他の材質に分割されています。このうち、スチール軸受のセグメントは、予測期間において65%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。スチールは一般的に、その高い強度と耐久性ゆえに広く利用されています。世界鉄鋼協会による調査報告書によれば、2023年の世界の粗鋼生産量は135.7百万トンに達しており、これは鋼材の供給体制および需要がいずれも堅調であることを示しています。
ボールねじ支持軸受市場の概要
ボールねじ支持軸受市場に関する当社の調査レポートによると、ボールねじ支持軸受市場規模は 2035 年に約 35.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ボールねじ支持軸受市場規模は約 22.3億米ドルとなっています。ボールねじ支持軸受に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ボールねじ支持軸受市場におけるシェアの拡大は、産業オートメーションおよびロボティクスの導入が拡大していることによるものです。こうした動向が、ボールねじ用支持ベアリングのような精密動作部品に対する需要を押し上げています。国際ロボット連盟（IFR）の調査報告書によれば、2023年における世界の産業用ロボット設置台数は541,000台を超え、オートメーション需要の力強い伸びを如実に示しています。
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ボールねじ支持軸受に関する市場調査によると、自動車および電気自動車（EV）製造部門の拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していくことが明らかになっています。こうした成長は、自動化された生産ラインに組み込まれるCNC工作機械の利用を促進しており、それらの機械において当該ベアリングは極めて重要な役割を果たしています。国際エネルギー機関（IEA）の調査報告書によれば、2023年における世界の電気自動車販売台数は14百万台を突破し、自動車販売全体の約18%を占めました。これは、自動車生産が急速に拡大している現状を如実に示しています。
しかし、精密製造にかかるコストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346380/images/bodyimage1】
ボールねじ支持軸受市場セグメンテーションの傾向分析
ボールねじ支持軸受市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ボールねじ支持軸受の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、材質別、積載量別、ねじ径別と地域別に分割されています。
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材質別に基づいて、ボールねじ支持軸受市場は、スチール軸受、セラミック軸受、プラスチック／その他の材質に分割されています。このうち、スチール軸受のセグメントは、予測期間において65%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。スチールは一般的に、その高い強度と耐久性ゆえに広く利用されています。世界鉄鋼協会による調査報告書によれば、2023年の世界の粗鋼生産量は135.7百万トンに達しており、これは鋼材の供給体制および需要がいずれも堅調であることを示しています。