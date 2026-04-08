産業用ロボット用サーボモーター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月07に「産業用ロボット用サーボモーター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用ロボット用サーボモーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用ロボット用サーボモーター市場の概要
産業用ロボット用サーボモーター市場に関する当社の調査レポートによると、産業用ロボット用サーボモーター市場規模は 2035 年に約 124 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用ロボット用サーボモーター市場規模は約 58 億米ドルとなっています。産業用ロボット用サーボモーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用ロボット用サーボモーター市場におけるシェアの拡大は、「インダストリー4.0」革命の普及拡大によるものです。
IoT、AI、およびデジタルツインの活用がますます一般的になるにつれ、スマート工場においては、リアルタイム制御、データフィードバック、および同期に対するニーズが高まっており、これが同分野における需要を直接的に牽引しています。
この傾向を裏付けるように、国際ロボット連盟（IFR）は、産業用ロボットの設置台数が2028年末までに700,000台の大台を突破するとの予測を示しています。
産業用ロボット用サーボモーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/industrial-robot-servo-motor-market/590642180
産業用ロボット用サーボモーターに関する市場調査では、産業現場におけるAIの重要性が高まっていることに伴い、同市場のシェアが拡大していく見通しであることが明らかになっています。
こうした状況を裏付けるように、『金融経済学ジャーナル』の2024年版によると、商業アプリケーションのAIに対する企業の年間投資額は、世界全体で1,400億米ドルを突破しました。
さらに、各国政府や産業団体がデジタルトランスフォーメーション（DX）関連のプログラムに巨額の資金を投じており、これが同分野にとって安定した収益源となっています。
しかし、複雑なシステム統合に伴う制約、導入コストの高さ、そしてシステム停止（ダウンタイム）のリスクが依然として存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346371/images/bodyimage1】
産業用ロボット用サーボモーター市場セグメンテーションの傾向分析
産業用ロボット用サーボモーター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用ロボット用サーボモーターの市場調査は、モータータイプ別、アプリケーション別、制御タイプ別、電圧範囲別、可搬質量別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
産業用ロボット用サーボモーター市場の概要
産業用ロボット用サーボモーター市場に関する当社の調査レポートによると、産業用ロボット用サーボモーター市場規模は 2035 年に約 124 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用ロボット用サーボモーター市場規模は約 58 億米ドルとなっています。産業用ロボット用サーボモーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用ロボット用サーボモーター市場におけるシェアの拡大は、「インダストリー4.0」革命の普及拡大によるものです。
IoT、AI、およびデジタルツインの活用がますます一般的になるにつれ、スマート工場においては、リアルタイム制御、データフィードバック、および同期に対するニーズが高まっており、これが同分野における需要を直接的に牽引しています。
この傾向を裏付けるように、国際ロボット連盟（IFR）は、産業用ロボットの設置台数が2028年末までに700,000台の大台を突破するとの予測を示しています。
産業用ロボット用サーボモーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/industrial-robot-servo-motor-market/590642180
産業用ロボット用サーボモーターに関する市場調査では、産業現場におけるAIの重要性が高まっていることに伴い、同市場のシェアが拡大していく見通しであることが明らかになっています。
こうした状況を裏付けるように、『金融経済学ジャーナル』の2024年版によると、商業アプリケーションのAIに対する企業の年間投資額は、世界全体で1,400億米ドルを突破しました。
さらに、各国政府や産業団体がデジタルトランスフォーメーション（DX）関連のプログラムに巨額の資金を投じており、これが同分野にとって安定した収益源となっています。
しかし、複雑なシステム統合に伴う制約、導入コストの高さ、そしてシステム停止（ダウンタイム）のリスクが依然として存在することから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346371/images/bodyimage1】
産業用ロボット用サーボモーター市場セグメンテーションの傾向分析
産業用ロボット用サーボモーター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用ロボット用サーボモーターの市場調査は、モータータイプ別、アプリケーション別、制御タイプ別、電圧範囲別、可搬質量別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。