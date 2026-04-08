a・chi-a・chi 初の単独ライブ、 「 a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP- 」6/7開催決定!!
去年より活動を再開した双子の女性ボーカルユニットa・chi-a・chi。
1988年のデビュー以降、自身としては初となる“a・chi-a・chi ”名義のワンマンライブを開催します！
これまでに歌い続けた数多の名曲を昼と夜の二回公演に散りばめて、この日限りの特別なステージをお送りいたします！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage1】
?公演概要
『 a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP- 』
〈出演〉※敬称略
a・chi-a・chi
特別ゲスト：三重野 瞳
〈公演回数〉昼・夜 2公演
〈開催日時〉2026年6月7日（日）
・昼公演 開場13:00 開演14:00 ※終演 16:00 予定
・夜公演 開場17:30 開演18:30 ※終演 20:30 予定
〈会場〉SHINJUKU ReNY
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドホール 2F
https://ruido.org/reny/
〈席種〉自由席
※公演により、着座・スタンディングなど、席種に変更がある場合がございます。
〈チケット〉※TicketDiveにて受付
??料金： \8,000（税込）
入場特典：チケット風ポストカード （昼・夜でデザインが異なります。）
※3歳以上有料
※＜昼公演＞と＜夜公演＞は内容が異なります。
(ダイヤ)?チケット販売スケジュール(ダイヤ)?
【イベントHP先行】※抽選
受付期間：4月11日(土)12:00 ～ 4月22日(水)23:59
【一般先着】※HP先行で定員に達した場合、一般チケットの受付は致しません。
受付期間：４月26日(日) 12:00 ～ 6月6日(土)23:59
▼イベント特設HP（チケット&詳細はこちら）
https://www.mojost.co.jp/events/pg6211813.html
?プロフィール
a・chi-a・chi
今井永(いまいのり)、今井久(いまいひさ)による、双子のボー カルユニット。
1972 年 2 月 11 日生まれ、群馬出身。
1988 年に TV アニメ『魔神英雄伝ワタル』主題歌で歌手デビュー。
以降もワタルシリーズにおいて数々の主題歌・挿入歌・イメージソ ングの歌唱を担当。
ワタルシリーズに留まらず、『極道くん漫遊記外伝 ~生き血をすす る聖女たち~』主題歌なども担当し、自身のアーティストアルバム も 3 枚リリース。
2025 年 9 月より”a・chi-a・chi”名義で活動を再開。
公式X： https://x.com/2achiachi?s=20
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage3】
三重野 瞳
1977 年 12 月 21 日生まれ、福岡出身。
1994 年にシングル「瞳に Diamond」で歌手デビュー。
数々のアニメ主題歌を担当、オリジナルアルバムを制作、ライブ 活動も精力的に行い、近年は作詞提供も多数ある。
AM・FM を問わず数多くのレギュラーパーソナリティを務め、テ レビ・雑誌・Web など様々なメディアで活動を展開。
絵本の制作、まんが連載、脚本など作家としても活躍中。
公式X：https://x.com/mieno_official
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage4】
主催・企画・制作:株式会社ライフタイム/MOJOST
お問合せ:株式会社ライフタイム/MOJOST
info@mojost.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ライフタイム
1988年のデビュー以降、自身としては初となる“a・chi-a・chi ”名義のワンマンライブを開催します！
これまでに歌い続けた数多の名曲を昼と夜の二回公演に散りばめて、この日限りの特別なステージをお送りいたします！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage1】
?公演概要
『 a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP- 』
〈出演〉※敬称略
a・chi-a・chi
特別ゲスト：三重野 瞳
〈公演回数〉昼・夜 2公演
〈開催日時〉2026年6月7日（日）
・昼公演 開場13:00 開演14:00 ※終演 16:00 予定
・夜公演 開場17:30 開演18:30 ※終演 20:30 予定
〈会場〉SHINJUKU ReNY
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドホール 2F
https://ruido.org/reny/
〈席種〉自由席
※公演により、着座・スタンディングなど、席種に変更がある場合がございます。
〈チケット〉※TicketDiveにて受付
??料金： \8,000（税込）
入場特典：チケット風ポストカード （昼・夜でデザインが異なります。）
※3歳以上有料
※＜昼公演＞と＜夜公演＞は内容が異なります。
(ダイヤ)?チケット販売スケジュール(ダイヤ)?
【イベントHP先行】※抽選
受付期間：4月11日(土)12:00 ～ 4月22日(水)23:59
【一般先着】※HP先行で定員に達した場合、一般チケットの受付は致しません。
受付期間：４月26日(日) 12:00 ～ 6月6日(土)23:59
▼イベント特設HP（チケット&詳細はこちら）
https://www.mojost.co.jp/events/pg6211813.html
a・chi-a・chi
今井永(いまいのり)、今井久(いまいひさ)による、双子のボー カルユニット。
1972 年 2 月 11 日生まれ、群馬出身。
1988 年に TV アニメ『魔神英雄伝ワタル』主題歌で歌手デビュー。
以降もワタルシリーズにおいて数々の主題歌・挿入歌・イメージソ ングの歌唱を担当。
ワタルシリーズに留まらず、『極道くん漫遊記外伝 ~生き血をすす る聖女たち~』主題歌なども担当し、自身のアーティストアルバム も 3 枚リリース。
2025 年 9 月より”a・chi-a・chi”名義で活動を再開。
公式X： https://x.com/2achiachi?s=20
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage3】
三重野 瞳
1977 年 12 月 21 日生まれ、福岡出身。
1994 年にシングル「瞳に Diamond」で歌手デビュー。
数々のアニメ主題歌を担当、オリジナルアルバムを制作、ライブ 活動も精力的に行い、近年は作詞提供も多数ある。
AM・FM を問わず数多くのレギュラーパーソナリティを務め、テ レビ・雑誌・Web など様々なメディアで活動を展開。
絵本の制作、まんが連載、脚本など作家としても活躍中。
公式X：https://x.com/mieno_official
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage4】
主催・企画・制作:株式会社ライフタイム/MOJOST
お問合せ:株式会社ライフタイム/MOJOST
info@mojost.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346334/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ライフタイム
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