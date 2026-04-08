「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- ぺたん娘缶バッジ」予約受付中！
2026年3月31日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、劇場版「銀魂 -吉原大炎上-」の『ぺたん娘缶バッジ』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346339/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・坂田銀時(パー子) ・神威
・志村新八 ・阿伏兎
・神楽 ・桂小太郎
・月詠 ・近藤勲
・晴太 ・土方十四郎
・日輪 ・沖田総悟
・鳳仙 ・山崎退
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘缶バッジ」が新登場！
軽く耐久力に優れたブリキ素材に「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の
登場キャラクターを可愛らしく印刷させて頂きました。
使い続けることで味わいが深くなっていく缶バッジは
鞄や帽子など身の回りの製品に手軽に取り付けられるのも魅力の１つです。
ファッションのワンポイントやコレクションアイテムとして利用しやすくなっています。
種類は全部で１４種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
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【商品概要】
商品名 ：新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- ぺたん娘缶バッジ
絵柄 ：14種
本体素材 ：ブリキ
製品サイズ ：直径約75mm
価格 ：\660（税込）
発売予定日 ：2026年5月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001744/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346339/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・坂田銀時(パー子) ・神威
・志村新八 ・阿伏兎
・神楽 ・桂小太郎
・月詠 ・近藤勲
・晴太 ・土方十四郎
・日輪 ・沖田総悟
・鳳仙 ・山崎退
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘缶バッジ」が新登場！
軽く耐久力に優れたブリキ素材に「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の
登場キャラクターを可愛らしく印刷させて頂きました。
使い続けることで味わいが深くなっていく缶バッジは
鞄や帽子など身の回りの製品に手軽に取り付けられるのも魅力の１つです。
ファッションのワンポイントやコレクションアイテムとして利用しやすくなっています。
種類は全部で１４種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
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【商品概要】
商品名 ：新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- ぺたん娘缶バッジ
絵柄 ：14種
本体素材 ：ブリキ
製品サイズ ：直径約75mm
価格 ：\660（税込）
発売予定日 ：2026年5月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001744/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
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