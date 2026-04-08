データセンターサービス市場：サービス別、データセンター規模別、導入モデル別、アプリケーション別、エンドユーザー業種別、世界予測、2026-2032年
データセンターサービス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.25%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、データセンターサービス市場調査レポートを発行・販売します。
「データセンターサービスレポート」ではデータセンターサービスにおけるサプライチェーンの動態、コスト構造、競争的ポジショニングに対する、最近の米国関税措置の複合的影響を言及するほか、セクターにおける堅牢な分析と情報に基づいた意思決定を保証するため、1次調査と2次調査手法を採用した包括的な多段階調査フレームワークの詳細を分析します。
世界のデータセンターサービス市場規模は、2025年に624億6,000万米ドルと評価され、2026年の686億4,000万米ドルから2032年には1,363億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978795-data-center-services-market-by-services-data.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 データセンターサービス市場：サービス別
第9章 データセンターサービス市場：データセンター規模別
第10章 データセンターサービス市場：導入モデル別
第11章 データセンターサービス市場：アプリケーション別
第12章 データセンターサービス市場：エンドユーザー業種別
第13章 データセンターサービス市場：地域別
第14章 データセンターサービス市場：グループ別
第15章 データセンターサービス市場：国別
第16章 米国：データセンターサービス市場
第17章 中国：データセンターサービス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・データセンターサービスの進化における重要な役割は何ですか？
データセンターサービスはデジタルトランスフォーメーションと企業のレジリエンスを支える基盤となっています。
・データセンターサービスエコシステムの変革を促進する要因は何ですか？
技術的進歩と運用パラダイムの変化が深い変革を促進しています。
・米国の関税措置がデータセンターサービスに与える影響は何ですか？
関税引き上げは資本支出を増加させ、調達戦略とサプライヤーポートフォリオの再評価を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、データセンターサービス市場調査レポートを発行・販売します。
「データセンターサービスレポート」ではデータセンターサービスにおけるサプライチェーンの動態、コスト構造、競争的ポジショニングに対する、最近の米国関税措置の複合的影響を言及するほか、セクターにおける堅牢な分析と情報に基づいた意思決定を保証するため、1次調査と2次調査手法を採用した包括的な多段階調査フレームワークの詳細を分析します。
世界のデータセンターサービス市場規模は、2025年に624億6,000万米ドルと評価され、2026年の686億4,000万米ドルから2032年には1,363億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978795-data-center-services-market-by-services-data.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 データセンターサービス市場：サービス別
第9章 データセンターサービス市場：データセンター規模別
第10章 データセンターサービス市場：導入モデル別
第11章 データセンターサービス市場：アプリケーション別
第12章 データセンターサービス市場：エンドユーザー業種別
第13章 データセンターサービス市場：地域別
第14章 データセンターサービス市場：グループ別
第15章 データセンターサービス市場：国別
第16章 米国：データセンターサービス市場
第17章 中国：データセンターサービス市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・データセンターサービスの進化における重要な役割は何ですか？
データセンターサービスはデジタルトランスフォーメーションと企業のレジリエンスを支える基盤となっています。
・データセンターサービスエコシステムの変革を促進する要因は何ですか？
技術的進歩と運用パラダイムの変化が深い変革を促進しています。
・米国の関税措置がデータセンターサービスに与える影響は何ですか？
関税引き上げは資本支出を増加させ、調達戦略とサプライヤーポートフォリオの再評価を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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