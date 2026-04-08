2017年より韓国でK-POPアイドルとして活動をスタートしたKENTA SANGGYUNのメンバーKENTAがホストとなり、毎回異なるゲストとテーマカラーでお送りするコラボレーションライブイベント「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」のVol.2が、5月17日(日)に開催されることが決定いたしました。





THE COLOR_Vol.2_poster





KENTAとゲストのコラボレーションを通じて、さまざまな音楽とステージを届けることをコンセプトにした、「THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.2」のゲストには、よんふんの出演が決定！

2020年に日韓合同ダンスボーカルグループORβIT(オルビット)のメンバーとして日本デビュー後、2022年からはソロアーティストよんふんとしても楽曲を発表し、多くのファンに愛されています。

また、今回のコラボレーションライブでは“ピンク”をテーマカラーにトキメキや感謝を想起させるパフォーマンスステージと、トークを企画中。初めての共演となるKENTAとよんふんが「THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.2」でどんな姿を見せてくれるのか期待が高まっています。









【公演概要】

公演名 ：THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.2

公演日時：2026年5月17日(日) 1部13:30開演／2部17:30開演

会場 ：表参道 GROUND

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-2-12 WES B1F)

チケット：全席指定 9,900円(税込)

出演 ：KENTA、よんふん

主催 ：side up／株式会社CuCon

企画 ：合同会社MIDUMU

※全席指定／電子チケットのみ／ドリンク代別途必要／

未就学児童入場無料

※席が必要な場合は有料









【チケット販売スケジュール】

・オフィシャル先行販売

楽天チケット： https://r10.to/kenta

※上記URLは4月10日(金)18時にオープンします

販売期間 ： 2026年4月10日(金)18：00～2026年4月20日(月)23：59





・プレガイド先行販売

販売期間：2026年4月24日(金)18:00～2026年4月29日(水)23:59





・一般チケット販売

販売期間：2026年5月11日(月)～









【公演に関するお問い合わせ】

「THE COLOR」制作進行委員会 thecolorkenta@gmail.com









■KENTA プロフィール

KENTA





1995年01月10日生／群馬県出身

2017年 韓国の人気オーディション番組＜PRODUCE101 シーズン2＞に出演し、101名の参加者の中、たった1人の日本人であったにもかかわらず最終24位という結果を残す。番組終了後にファンの熱い要望を受け、同番組に出演した6名によるプロジェクトグループJBJのメンバーとしてデビューし、2017年10月から2018年4月までの7ヶ月の間活動。2018年10月からは、JBJのメンバーだったキム・サンギュンとデュオを結成し、日韓デュオKENTA SANGGYUNとして活動。2021年からはアートプロジェクト「MADE in KENTA」をスタートし、2024年1月には初の書籍「日本人が韓国に渡ってK-POPアイドルになった話。」をKADOKAWAより出版した。2025年5月からはSANGGYUNが兵役中のため、ソロ活動中。

https://www.instagram.com/rkm0855/









■よんふん プロフィール

よんふん





1993年01月15日生／韓国出身

2020年11月11日に日韓合同ダンスボーカルグループORβIT(オルビット)のメンバーとしてデビュー。ソロ名義「よんふん」として2022年のデジタルシングル『かみひこうき』を配信以降、カバーミニアルバム『PLAYLIST』やミニアルバム『pygmalion』をリリースし、2025年7月には1stシングル「Lovestruck」を発売。自ら作詞・作曲も手掛け、優しく温かい歌声で多くのファンを魅了している。

日本の歌謡曲を愛聴し、演歌・歌謡番組にて「よんふん昭和歌謡カバーへの道 」のコーナーも担当。「令和のヨン様」の愛称でも親しまれている。

https://official-orbit.com/