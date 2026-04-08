イタリア老舗ブランドであるBABBI業務用商品輸入代理店のサンエイト貿易株式会社が、ピスタチオグリーンウィークを開催！

サンエイト貿易株式会社

製菓製パン向け原材料の輸出入販売を手掛けるサンエイト貿易株式会社(代表取締役 : 齋藤 正巳 本社 : 東京都港区)が、全国のパティスリーとともにピスタチオを楽しむ、ピスタチオグリーンウィークを開催します。4月29日（水）より、緑を連想させる人気フレーバー「ピスタチオ」のスイーツがショーケースを彩り、お客様にその新たな魅力をお届けします。

● BABBIとは

写真協力（左から、Ryoura、シャンドワゾー、シンフラ、AVRANCHES GUESNAY）

1940年代後半、創業者のアッティリオ・バビ氏が、イタリア・チェゼーナの中心地でジェラートの原料生産を開始。本物の原材料と新鮮な素材が評価され、すぐにジェラート業界の中心となりました。



数年後、ジェラートの製造が落ち着く冬季に別の製造ラインを立ち上げ、新たな商品を提案できないかと考えたバビ氏は、ウエハースを思い立ちました。それが今日、BABBIのスペシャリティとして世界中にその名を知られる「VIENNESI（ヴィエネッズィ）」と「WAFERINI（ワッフェリーニ）」です。



1952年には、ジェラートメーカー向けの原材料、コーン、ウエハースを製造するBABBIを設立。以降、「代々受け継がれた製法を駆使し、上質な原料を使用して最高の製品を生み出すこと」をポリシーに数々の高品質な製品を世に送り出し、創立74年を迎える現在、世界的に知られる、ウエハース・チョコレート菓子、ジェラート、製菓原料のブランドとなっています。

現在は創業者の孫であるカルロ氏がCEOとなり４代続く家族企業に成長。ジェラートからお菓子、パンまで使用できる原材料の数々を生み出しています。 事業活動の傍らで、イタリア・エミリア＝ロマーニャを代表する企業として、地域社会、地球環境、社会、教育、スポーツへの貢献活動などの取り組みも活発に行っています。

日本では、株式会社レガリーノがBABBIウエハース・チョコレート菓子を、サンエイト貿易株式会社がBABBI製菓原料を輸入販売しています。

●BABBIピスタチオグリーンウィークのはじまり

シャンドワゾー（埼玉県川口市）のピスタチオのスイーツ（左）サントノーレ・ピスターシュ （中央）プランタニエ （右）ピスターシュフランボワーズ

本企画のきっかけは、埼玉県川口市にある繁盛店シャンドワゾーの村山太一シェフとの対話でした。かねてより「ゴールデンウィークにイベントを企画したい」と考えていた村山太一シェフは、ご自身が大のピスタチオ好きであること、そして5月4日の“みどりの日”と新緑を思わせるピスタチオの色合いを結びつけた、「ピスタチオグリーンウィーク」の原点となる「ピスタチオフェア」を2024年のゴールデンウィークに開催しました。

ショーケースをピスタチオのスイーツで埋め尽くしたその光景は多くの来店客を魅了し、ピスタチオの人気を改めて実感することにもつながりました。

続く2025年のゴールデンウィークにも開催し、多くの来店客で賑わい、恒例の人気企画となっています。

●BABBI ピスタチオ グリーンウィーク 2026 概要

名称 ：BABBIピスタチオグリーンウィーク2026

実施期間：2026年4月29日（水）～5月5日（火）

※開催スケジュールは店舗ごとに異なります。

実施日程の詳細は各店舗にてご確認ください。

主催 ：サンエイト貿易株式会社

内容 ：

ピスタチオグリーンでショーケースを彩る特別イベントとして、新緑の季節、5月4日の「みどりの日」を含む5月のゴールデンウィークに、全国のパティスリーとともにピスタチオを楽しむ企画です。一過性のブームを超え、いまや定番フレーバーとなったピスタチオ。その鮮やかな「ピスタチオグリーン」でショーケースを彩り、お客様に新たな魅力をお届けします。

●BABBI ピスタチオ グリーンウィーク 2026参加店（全国51店舗）

【北海道】

- L’air du temps

【宮城県】

- コション パティスリーカフェ- パティスリー プロムナード

【茨城県】

- アルチザン・パティシエ・イタバシ- ヌメロサンドゥ- CINARIS- La Riviere de Sable

【群馬県】

- パティスリー ル・クレール

【埼玉県】

- シャンドワゾー- シンフラ- Patisserie Harikot

【千葉県】

- Pomme Rouge

【東京都】

- アテスウェイ- オクシタニアル- パティスリー メゾンドゥース- パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース- パティスリー ユウササゲ- フキアージュ 仙川店- フキアージュ 調布店- ラトリエヒロワキサカ- リフェンリ- ASTERISQUE- AVRANCHES GUESNAY- Bonne Qualite- confect concept- EN VEDETTE- Le Magnolier- Patisserie chocolaterie L’art OKUSAWA- Patisserie YUTA ogura- Ryoura

【神奈川県】

- patisselie petrichor

【石川県】

- シュメラン

【岐阜県】

- レニエ・オレッグカフェ

【愛知県】

- パティスリー アペリオ- パティスリー ロアジス- レニエ グランメゾン（本店）- レニエ デュ・ノール（北店）- Stella Prince（ステラプリンス）

【京都府】

- パティスリー アン キョウト

【大阪府】

- パティスリー アクイユ

【兵庫県】

- パティスリー＆デセール フレサントゥール- ma biche（マ ビッシュ）

【岡山県】

- 菓匠 梅田屋- パティスリー オクサリス- パティスリー ココロ- パティスリー マサキ

【福岡県】

- MONSIEURHIRO

【熊本県】

- サンタプレ 城山本店- サンタプレ 上熊本店- メゾン・ド・キタガワ- DOBLE K

※本内容は現時点での情報となります。

状況により、参加店舗が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※都合により、商品のデザイン等が変更になる場合がございます。

サンエイト貿易株式会社】

1979年に設立した洋菓子を中心とする高級製菓原材料の専門商社。全国の製菓・製パン原材料取扱問屋、製菓製パンメーカー、パティスリー、ホテルなどに商品をお届けしています。BABBIナッツペーストをはじめ、チョコレートやフルーツ製品など、世界中から選りすぐった製品を取り扱い、また、オリジナルブランド「サンエイトプリュス」を展開し、シェフの創造性を掻き立てる原材料や、利便性を備えた半製品・完成品の国内開発にも注力しています。

所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館22階

事業内容 : 製菓・製パン原材料など高級食材の輸出入販売

公式HP：https://www.sun-eight.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/sun_eight_trading/

公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCVREH9hs2EdDmte7mwF42kg