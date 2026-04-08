【個別指導塾 スクールIE(R)】新学年は、自分に合った努力の方法を見つけリスタート。2026年春の個別進学相談会を全国の教室で開催

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/883_1_cf5832518bc5ba5c76b98e36acad0f1d.jpg?v=202604080551 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）は運営する個別指導塾「スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)」にて、新学年を迎え、受験を考える小学生から高校生を対象に、2026年春の個別進学相談会を全国の教室で開始しました。さらに2026年4月30日（木）までにご入会の方が対象で入会金が0円となります。

新学年への進級は、子どもたちにとって学習への意欲が高まりやすい時期です。その一方で、漠然とした不安を抱えたり、自分に合った勉強法が分からず足踏みしてしまったりすることも少なくありません。

また最短距離で正解を求める「タイパ（タイムパフォーマンス）」への意識が高まるなか、子どもたちの学習スタイルに大きな変化が起きています。やる気スイッチグループの独自調査※1では、小中高生の3人に1人が「分からない問題があると、考える前にスマホやPCで検索する」と回答。生成AIの普及も重なり、解答を導き出して“できた気”になっても、自ら考えるステップが抜け落ちることで学力に結びつかない「もったいない努力」が課題となっています。また、10代の約6割以上が「自分に合った努力の方法が見つからない」と感じている“努力迷子”の状態にあり、情報があふれる現代だからこそ「自分にとっての正解」を見失う傾向が強まっています。

スクールIEではかねてより、診断テストの結果に基づく「自分だけの努力の正解」を提示しています。独自の個性診断テスト（ETS）で性格に合った学習習慣を、学力診断テスト（PCS）でつまずきの根本を特定することで、子どもたちが迷いなく新学期にスタートを切れるよう毎年サポートしてまいりました。

本相談会では、地域に精通した教室長が、変化する入試制度や教育情勢を踏まえ、志望校のご相談はもちろん、お子さまの夢や目標を丁寧に聞き取り、それぞれの個性に合わせた「正しい努力」の進め方をアドバイスいたします。

※１もったいない努力あるある調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000871.000028894.html)

スクールIEの個別進学相談会

対象学年：小学生、中学生、高校生、既卒生

申し込み方法：公式サイトの専用フォームまたは電話にて予約を受け付けています。当日は通知表や模試の結果がわかるものを持参の上、ぜひお子さまと一緒に来校してください。

お問合せ先URL：https://www.schoolie-net.jp/search/tour/

電話番号：0120-869-104（受付時間10:00から21:00、日祝除く）

実施内容：地元に密着した教育のプロである教室長が、一人ひとりの要望に合わせて進路や学習の相談を承ります。所要時間は45分からで、夜間20時以降の相談も可能です。

スクールIEの特徴

1. 個性診断テストによる最適な指導

独自の個性診断テスト（ETS）で、性格や生活習慣を200項目以上にわたって細かく分析します。 お子さまの個性を理解した上で、最も相性の良い講師を選定し、やる気を引き出す接し方や授業の進め方を組み立てます。

2. 学力診断によるつまずきの解消

学力診断テスト（PCS）によって現在の学力を可視化します。 どこまで遡れば理解できるのか、現在の弱点はどこにあるのかを明確にすることで、目標達成に向けた最適なルートに導きます。

3. オーダーメイドテキストの作成

ETS/PCSの診断結果に基づき、一人ひとりの目標に合わせて内容を構成する世界に一冊のテキストを使用します。必要な問題量や難易度を調整することで、無駄のない効率的な学習を実現します。

4. 信頼関係を築く完全担任制

お子さまの夢の実現を第一に考え、性格や相性を重視した完全担任制を採用しています。 講師が一人ひとりの変化に寄り添い、確かな自信に繋がる指導を行います。

5. 柔軟なフルオーダー設定

ETS/PCSの診断結果に基づき、必要な授業回数や科目を提案します。 曜日や時間帯も自由に選べるため、他の習い事や部活動との両立も可能です。



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スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

国内外で1,200以上※の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

さらにお子さまの成長を実感していただけるよう、保護者さまには定期連絡や個別指導報告書を通じて学習状況、目標への進捗をお伝えしていきます。

※2025年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp

株式会社やる気スイッチグループ 会社概要(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/