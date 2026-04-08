Orion Island Waves -Beachside Music Festival- 全コンテンツを公開！2026年 4月18日（土）19日（日）の2 日間、沖縄県 瀬長島野外特設会場で開催
オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、リゾーツ琉球株式会社、株式会社イープラス、日本トランスオーシャン航空株式会社とともに設立した「Orion Island Waves 実行委員会」のもと、GREENROOMの制作協力により開催するビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」を開催いたします。このたび、ラインナップやタイムテーブルを含む全コンテンツを公開いたします。
Orion Island Waves公式サイト：https://orionislandwaves.jp/(https://orionislandwaves.jp/)
人気アーティストたちによるライブパフォーマンスを楽しめる2つのステージを展開。ORANGE RANGEやKREVAをはじめ、STUTS、iri、Kroiらが出演します。無料エリアのマーケットでは、アパレルや雑貨のショッピングに加え、こだわりのテント出店やキッチンカーによるバラエティ豊かなフードもお楽しみいただけます。
多彩なプログラムを通じ、ビールを片手に心をほどく特別な時間を、一日中心ゆくまでお楽しみください。
Orion Island Waves タイムテーブル
瀬長島ウミカジテラスの前に広がる海と空の絶景を舞台に、2つのステージで、下記の人気アーティストによるライブパフォーマンスをお届けします。
4月18日(土)
【Island Stage】
ORANGE RANGE
STUTS
SIRUP
Tommy Guerrero
PES
【Wave Stage】
DJ KENTA / ナツ・サマー
Tetsushi Hiroyama / ZONA
4月19日(日)
【Island Stage】
KREVA
MONKEY MAJIK
iri
Kroi
Jeremy Quartus (Nulbarich)
【Wave Stage】
YonYon / ⽮部ユウナ
DJ YUGAMA / DJ Echo
Orion Island Waves アーティストラインナップ
Orion Island Waves エリアマップ
豪華アーティストによるライブで熱狂を生み出すメインステージ「Island Stage」、DJが海岸をダンスフロアへと変貌させる「Wave Stage」を中心に、会場全体が非日常の音楽空間へと進化します。
さらに、無料エリアにはアパレル雑貨の買い物が楽しめるマーケットや、こだわりのテント出店、キッチンカーによるフードが並びます。加えて、POSILLIPO（ポジリポ）ではオリオンルーフトップバーを展開し、ここでしか味わえない限定のメニューをお楽しみいただけます。瀬長島ホテル内「龍神の湯」では、特別イベント参加による入浴料金割引をご用意するなど、多彩なコンテンツを通じて一日中楽しめるフェス体験をお届けします。
マーケットラインナップ
Orion Island Waves 交通規制について
開催当日の瀬長島への交通規制について
開催当日は、瀬長島内への一般車両の乗り入れを制限いたします。
ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
（路線バスは一部時間帯で増便を予定しております）
開催当日は、専用シャトルバスを運行いたします。
シャトルバスご乗車には事前にチケットの購入が必要となります。
シャトルバスチケットページ：
https://www.japawalk.jjs-okinawa.com/orionislandwaves_bus(https://www.japawalk.jjs-okinawa.com/orionislandwaves_bus)
ご来場の方法の詳細は、アクセスページをご覧ください。
アクセスページ：https://orionislandwaves.jp/access/(https://orionislandwaves.jp/access/)
Orion Island Waves 開催概要
Orion Island Wavesは、沖縄本島南部・瀬長島そのものをひとつの会場として、音楽、ビール、フード、マーケットが一体となった新しいフェス体験を提供します。海風（ウミカジ）を感じる開放的なロケーションのもと、人気アーティストによるライブパフォーマンスとともに、沖縄ならではの食やカルチャーをお楽しみいただけます。
【イベント名】Orion Island Waves -Beachside Music Festival-
（オリオン アイランド ウェーブス ―ビーチサイド ミュージックフェスティバル―）
【開催日程】2026年4月18日（土）・19日（日）
【会場】瀬長島野外特設会場（沖縄県豊見城市）
【チケット】有料イベント
【主催】Orion Island Waves 実行委員会
【制作協力】GREENROOM CO.
【公式サイト】https://orionislandwaves.jp/
【公式SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/orionislandwaves/
X（旧Twitter）：https://x.com/OIW_info
■Orion Island Waves の運営について
Orion Island Wavesは、GREENROOMの制作協力のもと、オリオンビール株式会社、リゾーツ琉球株式会社、株式会社イープラス、日本トランスオーシャン航空株式会社が参画する「Orion Island Waves 実行委員会」が運営しています。