【専門学校 新潟国際自動車大学校】初走行で優勝の快挙！在校生・卒業生がＦＪレースで躍動、複数クラスで表彰台へ

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 専門学校 新潟国際自動車大学校（以下、本学／所在地：新潟県新潟市）は、2026年3月14日（土）～15日（日）にモビリティリゾートもてぎ（栃木県）で開催された「もてぎチャンピオンカップレース第1戦」において、本学の在校生および卒業生が出場し、表彰台を獲得しました。

中央）磐上さん

本大会では、卒業生の磐上隼人さん（アルビレックス富士吟景GIA・ED)がFJ1500クラスにおいて予選3位から決勝で見事優勝を果たしました。また、スーパーFJクラスでは卒業生の大川烈矢さん（B-Auto & TAKE FIRST）が予選1位、決勝2位、本学モータースポーツ2級整備士学科2年在籍の小林留魁さん（アルビ新潟第一ホテルGIA ED）が予選6位、決勝3位とそれぞれ上位入賞を果たし、複数クラスにおいて本学関係者が存在感を示す結果となりました。

左）2位 大川さん 右）3位 小林さん

本学では、自動車技術だけでなく、モータースポーツ分野における実践教育にも力を入れており、サーキット走行の基本となる「走る・止まる・曲がる」といった基礎技術を徹底的に指導しています。さらに、在学中から学生主体のチームで公式レースに参戦する機会を設けており、実戦経験を通じた技術力と判断力の向上を図っています。

今回の結果は、こうした実践的な教育環境の中で培われた経験が、卒業後の活躍にもつながっていることを示すものです。本学では今後も、モータースポーツ業界で活躍できる人材の育成を目指し、実践的な教育と現場経験の提供を強化してまいります。

■FJ1500クラス 優勝 磐上さんコメント

今回初めて乗車したマシンであり、さらにレースウィーク初日が初走行という非常にチャレンジングな状況でした。その中で優勝することができたのは、アルビレックスレーシングチームの皆様や、車両をご提供いただいた関係者の方々の支えがあったからです。

今後はスーパーGTやスーパーフォーミュラ、さらにはWECやGTワールドチャレンジといった世界の舞台で活躍することを目標としています。GIAで学んだことを糧に、これからも精一杯努力を続けていきます。

走行中の磐上さん

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

法人名：学校法人 国際総合学園

所在地：新潟市中央区紫竹山5-2-10

代表者名：大橋 健次

URL：https://www.gia.ac.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

■NSGグループホームページ

https://www.nsg.gr.jp/