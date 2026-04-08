交通事故撲滅の願いをこめて、新中学生にサイクルリフレクターを贈呈

株式会社千葉興業銀行

コスモス交通安全協力会（会長 梅田 仁司・千葉興業銀行 頭取）では、毎年、交通事故撲滅の願いをこめて新入学を迎えた千葉県内の中学生等を対象に、サイクルリフレクター（自転車反射版）を贈呈しております。

本年も、千葉県環境生活部くらし安全推進課を通じてこれを実施することとなり、2026年４月８日（水）、梅田会長、中元 広之 副会長（千葉日報社 代表取締役社長）から熊谷 俊人 千葉県知事へサイクルリフレクター30,000個を贈呈いたしました。コスモス交通安全協力会では、今回を含め32年間で、累計556,400個のサイクルリフレクターを贈呈しております。

当行はこれからも、県内の子どもたちを交通事故から守る活動に取り組んでまいります。

※コスモス交通安全協力会は、「県内から交通事故をなくそう」「児童・生徒を交通事故から守ろう」という願いから、昭和43年10月に千葉興業銀行と千葉日報社で設立した団体です。設立以来、サイクルリフレクター贈呈のほか、新入学児童の交通事故への見舞金・弔慰金贈呈などの活動を行っております。

（右から）中元 広之 副会長、熊谷 俊人 千葉県知事、梅田 仁司 会長 千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」右、千葉興業銀行イメージキャラクター「ちばコーギー」左