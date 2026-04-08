アールスリーインスティテュート、「働きがいのある会社」小規模部門12位・女性ランキング10位、および「職場環境最優良法人2025」に認定--人を大事にする企業文化が複数の客観的評価で証明

一般社団法人ソフトウェア協会

アールスリーインスティテュート株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「アールスリーインスティテュート」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業であり、このたび3つの外部認定・ランキングを同時に受賞・認定されたことを発表しました。同社は、kintone・AWSをはじめとするクラウドサービスを活用したシステム開発、および業務改善SaaS「gusuku（グスク）」シリーズの開発・提供を通じて企業の業務改善を支援しており、今回の受賞はその企業文化の客観的な証明となるものです。

「働きがいのある会社」ランキング・「職場環境最優良法人2025」を同時受賞

概要

アールスリーインスティテュートは、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTWジャパン）が主催する2026年版「日本における働きがいのある会社」ランキングにおいて、小規模部門で第12位、同「女性ランキング」（小規模部門）で第10位を獲得しました。また、株式会社ドクタートラストが主催する「第5回 職場環境最優良法人2025」にも、ストレスチェック集団分析に基づく客観的指標「TRUSTY SCORE」による評価により認定されました。

今回の評価は、社員の主観的な満足感のみならず、科学的手法に基づく客観的データによっても「人を大事にする」企業文化が裏付けられたものです。

主な特長

この成長を現場から支える人・想い--カスタマーリレーションチーム マネージャー 定本 有貴子

- PowerBudget（個人予算）制度の導入：生産性向上や能力開発のために各社員が裁量で活用できる個人予算を付与。活用事例をkintoneで社内共有し、組織全体への学びの循環を実現- 超柔軟なリモート・フレックス運用：全国各地からのリモートワークを前提に、形式的なルールよりも「連絡とチームの信頼関係」を重視。通院や育児に合わせた中抜け対応も柔軟に運用し、心理的安全性を向上- フラットな対話と透明性：役職を「偉さ」ではなく「役割」と位置づけ、Slackやkintoneによるオープンなコミュニケーションで、立場を問わず誰もが意思決定に参加できる環境を整備

こうした企業文化を顧客価値の創造へとつなぐ現場の実践者が、カスタマーリレーションチーム マネージャーの定本 有貴子氏（マネージャー就任：2026年1月）です。

定本氏は7年以上にわたり現場でお客様と向き合い、2026年1月にマネージャーに就任。「人を大事にする」文化がいかに顧客との信頼関係構築に直結するかを体現する存在として、社内外から高い評価を受けています。

「社員だけでなく、関わる人すべてを大事にする。それが弊社の本当の強みだと感じています。数字を追うためではなく、お客様が幸せになれるかを真剣に考えるために、まず信頼関係を築くことを大切にしています。」

「人を大事にする」文化が顧客価値の創造にどう直結しているか--定本氏のキャリアの歩みや実践の詳細は、SAJ40周年記念特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_r3it(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_r3it)

会社概要

アールスリーインスティテュート株式会社 所在地：大阪府大阪市 代表取締役：西松 顯 事業内容：kintone・AWSなどのクラウドサービスを活用したシステム開発、業務改善SaaS「gusuku」シリーズの開発・提供 公式サイト：https://www.r3it.com/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業。一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェア製品に係わる企業が集まり、ソフトウェア産業の発展に係わる事業を通じて、我が国産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的に設立された業界団体であり、アールスリーインスティテュート株式会社はその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_r3it

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

アールスリーインスティテュート様 公式サイト：https://www.r3it.com/





