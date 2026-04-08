ディップ、YouTube、TikTokで新コンテンツ配信開始

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下、「当社」）は、エンターテインメントを通じて「新しい働き方」を後押しする新たなコンテンツ配信（以下、「本プロジェクト」）を開始いたします。

数々の人気バラエティ番組を手掛けてきた演出家・マッコイ斉藤氏を制作陣に迎え、旬の芸能人が「スポットバイトル」を本気で体験するYouTubeチャンネルおよびTikTokアカウントを、2026年4月8日17時より開設し、順次配信いたします。

労働人口が減少し人手不足が加速する中、自分の好きな時間に働ける「スポットワーク」は、日本の労働力不足を補う新たな手法として急速に普及しています。その一方で「初めての現場に対する緊張感」や「不慣れな仕事への不安」などの声も聞かれるようになりました。

本プロジェクトはエンターテインメントを通じて「新しい働き方」を後押しするべく、スポットバイトルのリアルな現場を「楽しく」発信します。華やかな世界で活躍する芸能人が慣れない現場で苦戦し、汗をかきながら一生懸命に働く姿を、マッコイ斎藤氏ならではの視点でリアルに切り取ります。視聴者がその奮闘に親近感を抱き、「これなら自分もできそう」とポジティブな疑似体験をすることで、最初の一歩を踏み出すきっかけを創出します。

■ 今後の展開：「バイトル」「スポットバイトル」掲載企業との連携

本プロジェクトでは、今後「バイトル」「スポットバイトル」を利用する顧客企業での撮影・ロケを積極的に実施してまいります。

仕事紹介にとどまらず、働くスタッフの雰囲気や職場の活気、その仕事ならではのやりがいをエンターテインメントとして発信することで、企業や職場の魅力を伝え、採用の活性化にも貢献いたします。

・バイトル：https://www.baitoru.com/

・スポットバイトル：https://spot.baitoru.com/





■ 制作陣の紹介

本プロジェクトには、テレビとSNSそれぞれの最前線で活躍するプロフェッショナルが集結しました。

・株式会社SHOW-GUN

数々の伝説的なバラエティで「リアル」を追求してきた演出家であるマッコイ齋藤氏とその制作チーム

・株式会社ContentAge

圧倒的な企画力を若年層の「共感」へと繋げるSNS動画のプロフェッショナルチーム





■ マッコイ斎藤氏が語る「ゴニンジャー」への思い

僕らの時代の戦隊ヒーローのように、誰もが知る人気者にしたいという願いを込めて企画しました。皆さんに愛される存在へと育っていくのを、ぜひ根気強く見守っていただければと思います。

力持ちの黄色、正統派の赤など、個性が際立つ忍者たちが多様な職場で働き、現場ごとに巻き起こる事件や仕事を覚えていく過程を通じて、3ヶ月、半年と時間をかけて大きく成長していく物語となっていますので、ぜひ彼らにお仕事（ご注目）をください！





■ 新感覚の感動バラエティ『感動戦隊スポバゴニンジャー』の見どころ

「人手不足のSOS」を受けたヒーロー（ゴニンジャー）が現場へ急行し、実際の業務に不器用ながらも全力で挑む「ヒーロー×アルバイト」のギャップで魅せるバラエティ動画です。

ヒーロー風の忍者コスチュームのままアルバイトを行い、現場での「あるあるネタ」やミッションを面白おかしく紹介します。最後はアルバイト先の人々の温かい人情に触れ、「このバイトっていいなぁ」と視聴者がその職場で働きたくなるような、感動のラストへと繋がります。

・赤ニンジャー（JOYさん）／カフェ体験編

・黄ニンジャー（あかつさん）／引越し体験編

・青ニンジャー（こにわさん）／未定

・桃ニンジャー（たんぽぽ 川村エミコさん）／焼肉屋編

・緑ニンジャー（お見送り芸人しんいちさん）／未定

■ 【特別公開】制作の裏側に密着したメイキング映像

本プロジェクトの裏側に密着したメイキング映像も同時公開いたします。出演者が本気でアルバイトに挑む姿、撮影の合間に見せる素顔やマッコイ斎藤氏をはじめとする制作陣の熱量など、本編では見られない貴重な舞台裏を収録しています。ぜひ本編と併せてご覧ください。



・人手不足を救うヒーロー誕生！新プロジェクト「スポバゴニンジャー」制作の裏側

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=N0cAK-Bskoc

■ 配信媒体

・感動戦隊スポバゴニンジャー dip公式

YouTube https://www.youtube.com/@supobagoninja

本プロジェクトでは、マッコイ斉藤氏によるバラエティ動画のほか、若年層への圧倒的な拡散力を持つ株式会社ContentAgeとも連携。SNSのトレンドを捉えた多様な切り口で、アルバイトの楽しさを発信してまいります。

・昔してたバイトやってみた

YouTube https://m.youtube.com/playlist?list=PLmJhqzeYOcfDlW42ZbYZflbB5P6Xhq22B&ra=m(https://m.youtube.com/playlist?list=PLmJhqzeYOcfDlW42ZbYZflbB5P6Xhq22B&ra=m)

・バ先の先輩がメロすぎる【バメロ】dip公式

TikTok https://www.tiktok.com/@bamero_dip

■ 株式会社SHOW-GUNについて

代表：小堀 佳樹（代表取締役）

所在地：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー39F

資本金：2,000万円

事業内容：テレビやラジオ番組・コマーシャルの企画及び作成、ライブやイベントの企画及び作成、プロモーション事業、クリエイターの講演会出演 等

URL：https://show-gun.co.jp/

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/