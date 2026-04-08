DCP VTuberキャラクターデザインコンテストとポートフォリオセミナーを開催！

ForCreators株式会社

クリエイター向け統合プラットフォーム「ForCreators」（運営：ForCreators株式会社 代表取締役 笠松 俊太 東京都新宿区）は、パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ 取締役社長 永井正樹 東京都千代田区）が主催する、「未来」をテーマにした「VTuberキャラクターデザインコンテスト」をサポートいたします。

■コンテストの企画/運営サポート

本取り組みにおいて当社は、本コンテストの企画設計・運営・キャスティング協力に加え、特設HPやキービジュアル、PVの制作まで幅広く支援しています。

さらに、本コンテストと連動したドスパラクリエイティブプロダクション主催セミナーの企画も担当しています。

■DCP VTuberキャラクターデザインコンテスト

・応募期間：2026年4月7日(火)から2026年5月24日(日)まで

・入賞作品発表：2026年6月15日（月）

・応募条件：詳細は「ForCreators」特設HPからご確認ください

特設HP：https://dcp-foc-illustration-contest.fc-contest.jp

・テーマ： 「未来」

・応募方法： Xまたは「ForCreators」からご応募いただけます。

Xでのご応募については「＃（ハッシュタグ）DCPVキャラデザコンテスト」を付けて投稿してください。

「ForCreators」でのご応募については「＃（ハッシュタグ）DCPVキャラデザコンテスト」を付けて投稿してください。



・応募内容：A4サイズ（縦横不問）1枚に、キャラクターの魅力を表現したデザイン作品

※形式は自由（構図・テキスト・設定説明など含めて表現可能）

・参加資格：ドスパラ会員様かつ『無料クリエイター支援サービス(DCP)を活用する』にチェックを入れている方

※現在会員でなくても、新規にお申込みいただくことで参加いただけます。

※会員登録がお済みでないお客様は、下記より新規会員登録いただけます。

https://www.dospara.co.jp/my-account/register?rurl=1

■VTuberキャラクターデザインコンテスト入賞賞品

・Live2D賞（1名）

瀬兎一也 氏によるLive2Dモデル化（実際に動かせるモデルとして納品）

GALLERIA（RL7C-R45-C5N イラスト向けモデル）ノートPCを進呈

・イラストリデザイン賞（2名）

五月病マリオ 氏による立ち絵化

Amazonギフト券3万円分を進呈

※なお、入賞作品以外についても、特設ページにて全作品を掲載予定です。

■“伝わる1枚”の作り方 イラストの魅せ方・ポートフォリオ講座

・開催日時：2026年4月17日(金)20:00から21:00 ※その後21：30まで質疑応答

・会場：Zoomオンラインウェビナー

・費用：無料

・講師：瀬兎一也 氏

＜プロフィール＞

どうもこんばんは瀬兎一也です。

のりプロ所属のブギーマンの男の子だよ。

ブギーマンは恐怖そのものが実体化したものと言われているが、

今は人を怖がらせるより「楽しませてみたい」と思いモノ作りに励んでいる。

フリーランスのイラストレーター

ホラーからキッズ向けまで色んな絵柄でイラストを描くのが好き。

■セミナー参加申し込み

下記フォームよりお申込みください。

URL：https://www.dospara.co.jp/dcp-seminar-event-detail_1311136.html

■注意事項

※セミナーお申し込み後、参加用の視聴URLが記載されたお申し込み完了メールが送信されます。

※先着500名

※内容やスケジュールは予告なく変更となる可能性があります。

※本セミナーの録画、録音、静止画でのキャプチャ取得等はご遠慮ください。

■ForCreators株式会社について

ForCreators株式会社は、「クリエイティブ活動を行う全ての人たちのインフラになる」ことを目標に、コンテンツを生み出すクリエイターが輝き続けられる環境としてのWebサービス「ForCreators」を独自に運営するクリエイティブスタジオです。

ゲーム・コミック・映像・配信領域を中心に、デザインをはじめとしたコンテンツ制作のサポートを行いながら、ビジネスマッチングやIPグロース支援、業界ナレッジの発信など、幅広い層が活用できるプラットフォームサービスを提供しています。

ForCreators株式会社 公式HP：https://forcreators.co.jp/

クリエイタープラットフォーム「ForCreators」：https://forcreators.jp/

■ドスパラ クリエイティブ プロダクションについて

DCP（ドスパラ クリエイティブ プロダクション）は、ドスパラ会員の創造活動を支援するプログラムです。

ゲーム配信、動画制作、VTuber、イラスト、写真、音楽制作、AIなど、幅広いクリエイティブ分野をサポート。

第一線で活躍するプロクリエイターによるLiveセミナーとアーカイブ動画を通じて、最新の知識とスキルを学ぶことができます。

また、各種コンテストや「DCPグラセフ」などの参加型イベントも開催。

さらに、本プログラム専用のDiscordコミュニティを用意しており、自身の活動情報を告知したり、同じ目標を持つ仲間と交流したりすることができます。

参加条件：ドスパラ会員様

費用：無料

公式サイト：https://www.dospara.co.jp/dcp-seminar-event-list.html

■株式会社サードウェーブについて

株式会社サードウェーブは、個人のお客様からプロユース、法人のお客様の課題解決のためのソリューションビジネスを行うIT企業です。パソコン専門店『ドスパラ』の運営をはじめ、PCブランド『GALLERIA』、『THIRDWAVE』などの企画・製造、及び当社だけのアフターフォローやサポートサービスを展開。さらに、高校生のためのeスポーツ大会『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』に特別協賛しています。また、各地方自治体に対し、eスポーツのための支援を行っています。

サードウェーブは最先端の技術を安心と共にお届けすることで、より良い情報化社会の実現に貢献し、100年先も世の中に求められる企業であることを目指します。

サードウェーブ：https://info.twave.co.jp/

ドスパラ：https://www.dospara.co.jp/

【会社概要・問い合わせ先】

東京都新宿区西新宿２-６-１

新宿住友ビル１８階グロース新宿

ForCreators株式会社

代表取締役 笠松 俊太

問い合わせ先：info@forcreators.co.jp