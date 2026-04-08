モバイルアクションRPG『マーベル・フューチャーファイト』『マーべル・ライバルズ』アップデート実施！サービス開始11周年を記念したイベントの事前登録も開始

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、モバイルアクションRPG『マーベル・フューチャーファイト』において、『マーべル・ライバルズ』にインスパイアされた最新アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、新たに登場するキャラクターやユニフォーム、Tierアップグレードなどを体験いただけます。

また、4月に迎えるサービス開始11周年を記念したイベントの事前登録も開始したことをお知らせいたします。

11周年を記念したゲーム内イベントを通じて、2026年4月22日よりログインしたプレイヤーは「Tier-4獲得チケット」、「ユニフォームチケット」、「11,000,000ゴールド」などの報酬を受け取ることができます。

他にも、サービス開始11周年を記念した「クリスタル10億個大還元祭」や「カウントダウンログイン」、「ヒーロー育成支援イベント」、11周年記念限定コミックカードを含む「スペシャルログイン」などのイベントを順次実施予定です。

また、11周年記念イベントの事前登録は専用ページにて現在受付中です。同ページでは、16の性格タイプに分類し最適なMARVELキャラクターを診断する「11周年キャラクターテスト」を公開しており、SNSで診断結果を共有したプレイヤーには、結果ページ上でゲーム内報酬と交換可能なクーポンコードが付与されます。さらに、ページ内では「プレミアムヒーローボックス×10チケット」などが含まれる11周年記念クーポンコードも提供しています。

・『マーベル・フューチャーファイト』11周年事前登録サイト

https://www.marvelfuturefight.com/mff11thanniv/ja?nm_to=main

あわせて、『マーべル・ライバルズ』をモチーフとした新規アップデートを実施しました。本アップデートでは、新規プレイアブルキャラクターとして「陸ザメのジェフ（マーベル・ライバルズ）」を追加し、アルティメットスキルが使用可能となるTier-3まで、さらにストライカースキルが開放されるTier-4までクラスアップが可能になりました。また、一部のヒーローには、潜在能力の覚醒と超越が追加されています。

さらに、「キャプテン・アメリカ」および「ヴェノム」には『マーべル・ライバルズ』をテーマとした新規ユニフォームを追加しています。「ルナ・スノー」および「ムーンナイト」のユニフォームについては、今後公開予定です。

システム面では、各キャラクターに最大2つの特殊装備を装備可能としたほか、Tier-4ストライカースキルの使用性を改善し、編成の自由度を向上させました。また、「潜在能力覚醒」の進行を簡略化し、対象ヒーローはワールドボスを1回クリアすることで潜在能力ポイントをすべて獲得できるようになりました。加えて、序盤チュートリアルおよび成長支援コンテンツの改善も行っています。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。

・公式フォーラム：4月8日（水）アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp/view/1236/1513152

◆『マーベル・ライバルズ』とは◆

『マーベル・ライバルズ』では、プレイヤーはキャラクターごとの能力特性に応じて、「Vanguard」、「Duelist」、「Strategist」の3つの役割に分かれたヒーローから選択し、チームを編成して戦闘に挑みます。各プレイヤーは好みの役割とヒーローを自由に選び、仲間と連携することで、多彩かつ戦略的なチーム構成を構築することが可能です。さらに、「Team-Up Abilities」により、仲間と協力して連携スキルを発動し、強力なコンボ攻撃で戦況を大きく動かすことができます。ダイナミックな戦闘と高い協力性が特徴のゲームプレイが楽しめます。

本作は、マーベルの世界観とキャラクターへの深い理解を持ち、世界中で人気を博したシュータータイトルの開発経験を有するグローバル人材で構成されたNetEaseの開発チームによって制作されています。

＜ 以上が、リリース情報となります ＞

◆『マーベル・フューチャーファイト』とは◆

『マーベル・フューチャーファイト』は、「アイアンマン」、「キャプテン・アメリカ」、「ソー」など、100種類を超えるマーベルのスーパーヒーロー達でチームを組み合わせ、「ロキ」、「ウルトロン」、「サノス」などのヴィランと対決する超大作アクションRPGです。華麗なアクションとグラフィック、しっかりと描かれたストーリーが人気を集めています。これまでに、全世界で1億2,000万人以上のユーザーがプレイし、2025年4月に10周年を迎えました。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/marvel-future-fight/id955705796

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mherosgb

・公式サイト

http://www.marvelfuturefight.com/ja

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp

◆マーベル・フューチャーファイトについて◆

［ タイトル ］ MARVEL Future Fight（マーベル・フューチャーファイト）

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応端末 ］ Android ver.5.1以降 ／ iOS ver.12.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

◆マーベルについて◆

マーベルは、85年にわたりポップカルチャーを形成してきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類なきライブラリーに基づいて構築された、世界で最も著名なエンターテインメントブランドの1つです。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンシング、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなど、エンターテインメント全般に及んでいます。

詳しい情報は、 https://www.marvel.com をご覧ください。(C)2023 MARVEL

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

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