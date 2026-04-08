北海道の企業向け インターンシップ実践ガイドブックを作成しました

経済産業省北海道経済産業局

経済産業省北海道経済産業局は、北海道デジタル人材育成推進協議会の取組の一環として、道内企業と学生の接点創出支援を目的に、標記ガイドブックを作成しました。

ガイドブック表紙

本冊子は、道内の企業と大学・高専が連携しやすくなるよう、学校側のインターンシップの窓口、登録方法など、従来分散していた情報を整理・集約したほか、インターンシップ導入事例など企業に参考となる情報を掲載しています。

本冊子が、企業のインターンシップ導入・拡充の一助になれば幸いです。

背景

インターンシップは学生のキャリア形成において重要性が高まっており、企業にとっても学生との接点づくりに欠かせない取組となっています。

こうした中、大学・高専ごとに異なる登録方法や窓口情報は、企業がインターンシップ活用を進める上で課題となっています。

このため、道内企業のインターンシップ活用を支援するべく、参画大学・高専の関連情報を整理した「企業向けインターンシップ実践ガイドブック」を作成しました。

掲載内容

◆企業におけるインターンシップの実施意義

◆インターンシップの導入・実践

◆道内大学・高専におけるインターンシップ関連窓口・登録方法

※本項目に掲載している情報は、北海道デジタル人材育成推進協議会に参画している大学・高専の情報です。

入手方法

ページ例

北海道経済産業局のウェブサイトからダウンロードしてご覧ください。

企業向けインターンシップ実践ガイドブックを作成しました｜経済産業省北海道経済産業局(https://www.hkd.meti.go.jp/hokcm/20260330/index.htm)

参考

北海道デジタル人材育成推進協議会｜経済産業省北海道経済産業局(https://www.hkd.meti.go.jp/hokcm/digital_suishin/index.htm)