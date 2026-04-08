【一樽限定】1000日以上熟成したジャパニーズウイスキー「奏来 -sora-」が販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、1000日以上熟成したシングルモルトのジャパニーズウイスキー「奏来 -sora-」を、2026年4月8日（水）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/sora）

「奏来 -sora-」について

「奏来 -sora-」は、アメリカンホワイトオーク樽で3年以上熟成したシングルモルトウイスキーです。ドイツ産の力強いモルトを使用し製造しました。一樽限定でボトリングされた数量限定商品であり、約一千日という長期の熟成期間を経て完成いたしました。

「奏来 -sora-」の味わい

「奏来 -sora-」は、原料であるドイツ産モルトの力強さと、アメリカンホワイトオーク樽由来のバニラやアップルパイを思わせる芳醇な香りが調和しています。口に含むと華やかな香りが広がり、ビターチョコレートのような心地よい苦味と深い渋みが続く点が特徴です。3年間の熟成によって複雑な香りが重なり合い、奥行きのある余韻をお楽しみいただけます。

商品詳細

【奏来 -sora-】

◯ジャンル：ウイスキー

◯アルコール度数：43％

◯内容量：500ml

◯原材料：モルト

◯製造元：佐藤焼酎製造場

◯販売価格：12,800円（税込）

酒蔵について

＜佐藤焼酎製造場（宮崎県）＞

「佐藤焼酎製造場」は、明治38（1905）年の創業。「輝く焼酎」を追求すべく、地元の農作物と日本国神話伝わる祝子川（ほうりがわ）水系の地下深層水にこだわりながら本格焼酎を製造しています。麦・米・芋焼酎のほか、日本で初めて本格栗焼酎をつくるといった伝統と革新の酒づくりをする実力蔵です。

<受賞歴＞

◯東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2022 焼酎部門 最高金賞・金賞

◯東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2023 焼酎部門 金賞

抽選販売について

◯商品：奏来 -sora-

◯販売価格：12,800円（税込）

◯応募期間：2026年4月8日（水）17:00～4月22日（水）13:00

◯当選連絡：4月22日（水）以降

◯配送時期：2026年6月上旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/sora

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp