【CASETiFY】愛するペットの写真を自由にデザイン！CASETiFYの新機能「カスタムステッカースタジオ」で世界に一つのスマホケースを

Casetagram LimitedCASETiFY Pets コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性や創造性を表現する場を提供するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/ja_JP/)」は、ペットライフを楽しむ人々に向けた「CASETiFY Pets コレクション」を2026年4月8日（水）に発表しました。

今回のローンチでは、ペットをモチーフにした多彩なプリントデザインに加え、既存のカスタマイズ機能をさらに進化させた「CASETiFY カスタムステッカースタジオ」を導入。この新機能は、CASETiFYの幅広いカスタムフォト製品に適用可能で、大切なパートナーであるペットとの思い出をスタイリッシュかつ、自分らしいスタイルで表現することができます。

CASETiFY Pets コレクション

ペットにフォーカスを当てた今回のコレクションは、今年3月にリリースされた「CASETiFY カスタムスタジオ フィルター」の発売に続くものです。今回新たに、「カスタムステッカー」とその関連機能の導入により、パーソナライゼーションの可能性をさらに押し広げます。

- CUTOUTS（背景削除）： アップロードした画像から背景を削除して、自分だけのステッカーを瞬時に作成。ステッカーのサイズ変更や移動が自由自在で、理想的なデザインを簡単に作成可能。- MOTIFS（モチーフ ステッカー）： 厳選されたステッカーライブラリから、人気のデザインをピックアップ。様々なステッカーを使用してお気に入りの写真を瞬時に引き立てます。- FRAMES（カスタムフォトフレーム）： お好みの写真をプリセットのフレームにアップロード。愛するペットの特別な瞬間を使って世界に一つだけのユニークなケースを作成できる新機能。CASETiFY Pets コレクション

今回のアップデートには、「大好きなペットへの愛をもっと自由に表現してほしい」というCASETiFYの想いが詰まっており、日常のテックアクセサリーを、単なるアイテムから「自分らしさ」を語るパーソナルなアイテムへと進化させました。

スマホケースに合わせてチェックしたいのが、人気の「ロープ スマホショルダー」。ストラップカードを使用してあらゆるスマホケースに簡単に取り付けることが可能です。両手が自由に使えるので、お散歩中のペットのお世話や一緒の移動もスムーズに。丈夫でスタイリッシュな実用性に優れた必須アイテムです。

4月11日（土）の「国際ペットデー（International Pet’s Day）」に合わせてリリースされた本コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS （Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)）でもご確認いただけます。

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CASETiFY Pets コレクション

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●商品内容：

スマホケース （Apple、Samsung、Googleデバイスに対応）、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格（税込）：

スマホケース 6,050円～

テックアクセサリー 880円～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：4月8日（水）日本時間17時

実店舗 ：4月8日（水）各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/collection/pet-collection

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)