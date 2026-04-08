パパス40周年記念、仙台三越にて館内回遊型イベントを開催

株式会社パパス

株式会社パパス（本社：東京都渋谷区）は、ブランド誕生40周年を記念し、2026年4月8日（水）から4月14日（火）までの期間、仙台三越にて「PAPAS 40周年記念 キーワードラリー in 仙台三越」を開催いたします。

館内を巡りながら楽しめる参加型イベントとして、お買い物のひとときにささやかな発見と楽しさをお届けします。

パパスは1986年の誕生以来、「なんだかいい」と感じられる着心地と、日本のものづくりの確かさを大切にしてきました。

今回のキーワードラリーは、その40年の歩みにちなんだ言葉をテーマに、館内を巡りながら完成させる企画です。

最初のキーワードは「S」。

館内4か所に設置されたポイントを巡り、合計5つの文字を集めることで、パパスの歩みを象徴するひとつの言葉が完成します。

日常の延長線にある、ささやかな楽しみ。

お買い物の合間に、ぜひ気軽にご参加ください。

【キーワードラリー概要】

■参加方法

特設ページで最初のキーワード「S」を確認 仙台三越館内のラリーポイントを巡回 各ポイントでキーワードを収集 完成した言葉を対象ショップスタッフへ伝達

■プレゼント内容

・正解者：オリジナルステッカー または メモ帳

※数量限定

さらに、キーワードラリー参加のうえ、パパスまたはマドモアゼルノンノンにて税込22,000円以上お買い上げのお客様には、

オリジナルロゴ入りポーチを進呈いたします。

※なくなり次第終了

ラリーポイント（館内4か所）

・本館1階 カフェトリコロール前

・本館3階 エスカレーター前

・定禅寺通り館4階 イベントスペース

・定禅寺通り館4階～本館5階 連絡通路

プレゼント引き換え場所

・定禅寺通り館4階 パパス

・本館3階 マドモアゼルノンノン

【開催概要】

・イベント名：PAPAS 40周年記念 キーワードラリー in 仙台三越

・期間：2026年4月8日（水）～4月14日（火）

・場所：仙台三越 館内

・参加費：無料

※プレゼントは数に限りがございます

※内容は予告なく変更となる場合がございます

※詳細は売場スタッフまでお問い合わせください。

Papas（パパス）…

大人の男性のためのカジュアルウェアとして1986年に設立。

そのネーミングは小説家アーネスト・ヘミングウェイの愛称“パパ・ヘミングウェイ”に由来している。

『なんだかいい』―そう表現されるパパスの洋服は、創業当初からメイド・イン・ニッポンを追求し、厳選された素材に日本の職人の技術力、多くの時間と手間を集結して体に馴染むデザインと最高の着心地を提供し続けている。

ショップリスト（全国67店舗）https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=papas&area=all(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=papas&area=all)

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https://papas.jpn.com/ja/papas-nonnon/vol-1

Mademoiselle NON NON（マドモアゼルノンノン）…

1964年、原宿に開いた小さなブティックから始まったマドモアゼルノンノン。

「普通が素敵で、素敵が普通。」

服が目立つのではなく、着る人の良さを引き出す服でありたい。

着心地の良さと、動きやすさが嬉しい、良質の素材を用い長く愛用できる服を作り続けています。

ショップリスト（全国66店舗）https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=all(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=all)

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https://papas.jpn.com/ja/papas-nonnon/vol-4