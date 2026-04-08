マセラティ、「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展　トライデントとコルセ、100年の軌跡

マセラティ ジャパン株式会社

東京発、2026年4月8日 -マセラティは、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、千葉県・幕張メッセにて開催される「AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビルカウンシル）」に出展します。ブランドの象徴である「トライデント」ロゴの誕生100周年、ならびにモータースポーツ活動「マセラティ・コルセ」100周年という二つの節目を迎える本年、マセラティのDNAを体現する特別展示を実施します。

本展示では、芸術から生まれた象徴と、サーキットで磨かれたレーシングスピリットという二つの起源を軸に、マセラティの過去から現在、そして未来へと続く物語を紹介します。

■出展テーマ「トライデントとコルセ、100年の軌跡」

2026年、マセラティはブランドの象徴である「トライデント」と、サーキットを起点とするモータースポーツ活動「マセラティ・コルセ」という二つの起源が、ともに100周年を迎えます。

トライデントは1914年の創業に携わったマリオ・マセラティの芸術的感性によって生み出されました。ボローニャのネプチューン像に着想を得たこのエンブレムは、強さや勇気、そして支配の象徴として、ブランドの歴史とともに受け継がれてきました。1926年には初のモデル「マセラティ・ティーポ26（Tipo 26）」に掲げられ、タルガ・フローリオでのクラス優勝という輝かしいデビューを飾りました。

一方、マセラティはサーキットから生まれたブランドであり、「マセラティ・コルセ」はその原点を体現する存在です。1957年にはファン・マヌエル・ファンジオが「250F」でF1世界タイトルを獲得し、2000年代には「MC12」がFIA GT選手権で数々の栄冠を手にしました。その精神は現在も「マセラティGT2」へと受け継がれ、革新と挑戦を続けています。

本展示では、トライデントが象徴する芸術性と、マセラティ・コルセが体現するレースの精神という二つの側面から、100年にわたるブランドの進化とその本質に迫ります。イタリアンラグジュアリーと最先端技術の融合によって生まれる、マセラティならではの価値を日本に向けて発信します。

■展示車両概要（2台）

＜GT2ストラダーレ＞

2024年8月にワールドプレミアを果たした「GT2ストラダーレ」は、レーシングカー「マセラティ GT2」のパフォーマンスを基盤に、その走行性能を公道で体感できるモデルです。

最高出力640ps、最高速度320km/h以上を誇り、軽量化と高いダウンフォースを実現するエアロダイナミクスにより、0-100km/h加速は2.8秒を達成。サーキット由来のパフォーマンスと快適性を両立し、日常からサーキットまでシームレスなドライビング体験を提供します。

＜2003 マセラティ グランスポーツ トロフェオ＞

2003年に開催されたワンメイクレース「トロフェオ・マセラティ」のために開発された「グランスポーツ トロフェオ」は、市販モデルをベースにサーキット走行へ特化したコンペティション仕様のレーシングカーです。

エンジンは市販モデルと同様のユニットを採用しつつ、レース専用エグゾーストや大型リアスポイラーなどの空力パーツを装備。足回りやブレーキも強化され、ロールケージなどのセーフティ装備を備えた本格的な競技車両です。総生産台数77台という希少性も特徴の一つです。

■イベント概要

名称： AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビル カウンシル 2026）

開催日時： 2026年4月10日（金）～12日（日）10:00～18:00

※プレスタイム 4月10日（金）10:00～13:00

会場： 幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

イベント公式サイト：https://automobile-council.com/

Maserati S.p.A.

マセラティは、洗練されたスタイル、先進的なテクノロジー、そして、生粋の高級感で、高い基準と審美眼を持つ人々を魅了し、世界の自動車業界の歴史において常にベンチマークであり続けてきました。

歴史にその名を刻む数々の伝統的モデルは、デザイン、パフォーマンス、快適さ、優雅さ、安全性、それぞれの角度から「イタリアのスポーツカー」を再定義し、現在70か国以上で販売されています。

ラインアップには、『毎日が格別』をコンセプトとするSUV「グレカーレ」、イタリアのグランドツアラーを象徴する「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」が含まれています。最高峰モデルのスーパースポーツカー「MCPURA」およびコンバーチブル版「MCPURA チェロ」は、標準生産車のパワーユニットとしては初となる、F1由来のテクノロジーを採用した革新的なV6ネットゥーノエンジンを搭載しています。さらに、GTレースに復帰するために開発された「GT2」の公道走行モデル「GT2 ストラダーレ」、 そして、マセラティのパフォーマンスを極限まで高めたサーキット専用レーシングカーで、全世界62台限定生産の「MCXtrema」も加わり、ラインアップをより充実させています。

マセラティの使命は、ラグジュアリー市場におけるモビリティの未来を、顧客のニーズに応えながら創造すること。その実現のために、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」、クラシックカー公式認定プログラム「マセラティ・クラシケ」、そしてモータースポーツ部門「マセラティ・コルセ」を展開しています。

＊マセラティからの配信における「フォルゴーレ」表記は、イタリア語の発音に合わせ、以降「フォルゴレ」と記載いたします。