【名古屋市コラボ動画を公開】名古屋市シティプロモーション担当者と語る「名古屋の住みやすさ」──不動産専門家が本音で解説

株式会社ワークブレイン

株式会社ワークブレイン（代表取締役：大村祐光、所在地：名古屋市）が運営するYouTubeチャンネル「スムハジメ｜名古屋マンションチャンネル」は、名古屋市役所とのコラボレーション企画として、名古屋の住みやすさをテーマにした動画を公開しました。

■動画概要

本動画では、名古屋市総務局企画部シティプロモーション推進担当・山口課長をゲストにお迎えし、データと生活実感の両面から名古屋の魅力を掘り下げています。

主なトピックは以下の通りです。

森記念財団「日本の都市特性評価」生活居住分野で名古屋が全国1位を獲得 東京23区と比較した地価水準（約1/3）と住宅取得のしやすさ 通勤時間の短さ（横浜→都内通勤と比較して1日平均40分の差） 名古屋市全域での戸別ごみ収集（個別回収）の実施 水道水の美味しさ等

不動産専門家の視点と行政の公式データを組み合わせた、移住・定住を検討する方に向けた実用的な内容となっています。

■名古屋市ブランドパートナーとして

株式会社ワークブレインは名古屋市ブランドパートナー認定企業として、行政と連携しながら名古屋の魅力発信に取り組んでいます。今回の動画はその取り組みの一環として制作されました。

■動画URL

[https://www.youtube.com/watch?v=SYW4Kfo5Dbc]

■会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SYW4Kfo5Dbc ]

会社名：株式会社ワークブレイン 代表者：大村祐光（スムハジメ） 事業内容：名古屋市を中心とした新築・中古マンション専門不動産コンサルティング 会員制高級不動産専門店「幸せ富動産」運営 情報発信 YouTube：スムハジメ｜名古屋マンションチャンネル サイト：[https://www.youtube.com/channel/UCci718jpSGiWdlS907M2xkg]