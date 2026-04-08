OSOTOFESTIVAL KOBE VOL.2 開催決定！！

株式会社稜旺あの大人気アウトドアイベントコンテンツVOL.２開催決定！！

[小売業、プログラミング（AI）、その他サービス業] 株式会社稜旺（本社：兵庫県芦屋市 代表取締役：香山卓哉、共催：One Blight KOBE）は、OSOTOFESTIVAL VOL.2を2024年4月18日（土）と19日（日）の10:00から21:00（19日は20:00まで）に「GLION ARENA」の「TOTTEI PARK」にて開催することが決定致しました。本イベントは「参加者全員が非日常を楽しむこと」をテーマに、OSOTOFESTIVALを共に育てていく方々を対象としたものです。私たちは兵庫県や他府県の皆様と共に、日本全国を盛り上げるという共通の理念のもと、イベントの共創を通して新たなコミュニティの形成と交流の促進を目指しております。

開催の背景

本イベントは「都会の中でアウトドアを感じながら家族や友人、恋人と共にゆったりとした時間を過ごす」というコンセプトに基づき企画されました。株式会社稜旺は「顧客の皆様にワークライフバランス（WLB）を保ちながら社会との関わりを持ち、「暮らし＋1」を提供する」という理念を持ち、このイベントを通じて参加された方々に「WAKUWAKU」を提供することを目指しております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141213/table/28_1_6168ecb24548f01833ba77eeef68c9d2.jpg?v=202604080551 ]

プログラム・内容

今回のイベントでは、子どもから大人まで楽しめる焚火体験、カトラリー製作、パラコードアクセサリー作りなどの多彩なアウトドア体験が用意されています。また、キッチンカー、酒販、物販も行われ、参加者は「OSOTOFESTIVAL」を通じて貴重な学びと交流の機会を得ることができます。

GLION ARENAを背景にした海辺でのキャンプファイヤーの開催を18日（土）18時頃から予定しております。 「ド迫力の炎」と「神戸の夜景」を見ながら、海辺の夜を満喫してください♪

参加方法

事前登録や参加申し込みは不要で、非日常を味わいたい方であればどなたでも参加可能です。参加定員は「TOTTEI AREA」にて賑わったお客様で埋まり次第終了します。参加締切日は設けておりません。ワンダーウォーク参加者特典として、優待店もございますので是非ご活用ください。

掲載WEB！！

「いこーよ」

ＵＲＬ：https://iko-yo.net/events/563178

注意事項

小学生以下のお子様は保護者様同伴でのご来場をお願い申し上げます。会場内には駐車場はございませんので、近隣のコインパーキング又は公共交通機関のご利用を推奨いたします。小雨の場合は開催予定ですが、荒天の場合は中止となる可能性があります。ペットの同伴は可能ですが、会場内は禁煙となっておりますので、喫煙の際は指定の喫煙ブースをご利用ください。

コメント

GLIONアリーナを背景に海辺のキャンプファイヤー！！皆様に支えられて迎えた3周年の＠TRUNK！！「＠TRUNK Supported by CREW THE CAMP」を運営する株式会社稜旺 役員社員一同より。

お客様の応援により成長させていただき、3周年を迎えることになりました。誠にありがとうござます。これからも皆様に成長させていただくブランドとして鋭意努力して参りますのでご指導くださいませ。これからも恩返しといたしまして皆様にWAKUWAKUを提供させていただきます。

物販エリア出店者紹介！！！

アウトドアで大活躍の有名インフルエンサー「Chichifusion」様！！ヘアケアサロン専売の商品多数取り扱い！！「セオリー株式会社」様！！大人気！ポケモンくじ引き！！「所坂王子花の会」様！！スタイリッシュな発電機を家庭でも災害にも！！「G.Oホールディングス」様！！最高のおしゃれ着SEAGREENを神戸に！！「株式会社WEAVA」様！！体育のマットの香り帆布の究極カバン！！「BENIYA OUTDOOR」様！！心身のあたたまるアウトドアストーリーを、世界から日本から！！「アンプラージュインターナショナル」様！！日常と非日常を往来する「IKIKI」「株式会社ミキモク」様店長の秋山さんを探してみよう！！「CREW THE CAMP」様

飲食ブースエリア出店者紹介！！

「何もつけずに旨い」ダシが主役の極上たこ焼き！！「なにわたこ焼き 尼福」様！！「ジビエを通じて地域を豊に！！」「メリケンヘッドクウォーターズ」様！！究極の手作りハンバーガー！！「こまいぬキッチン」様！！

キッチンカーブースエリア出店者紹介！！

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